حسین کنعانی مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان، گفت: قطعاً اقدامی که در ۱۳ آبان سال ۵۸ انجام شد حاکی از برآیند تفکرات و آرمانهای انقلاب اسلامی مبتنی بر قرآن است.
وی با اشاره به استکبار و شیوههای مبارزه با آن در قرآن کریم، ادامه داد: آیات متعددی بر مبارزه با ظلم و استکبار وجود دارد. هر روزِ این انقلاب، یادآور حماسهها و دلاوریهای جوانان این مرز و بوم بوده است. ۱۳ آبان، روزی بزرگ در تاریخ ملت ایران به عنوان نماد و سمبل غیرت و از خودگذشتگی است و با نام «روز ملی مبارزه با استکبار» بر تارک تاریخ کشورمان میدرخشد.
فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: ارائه مدل و الگو برای حرکتهای آزادیخواهانه ضد استبدادی و ضداستعماری در بیداری اسلامی از جمله اهداف متعالی مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تا به امروز در عرصه بینالمللی اسلامی در پی بنیانسازی و گفتمانسازی در سطح توسعه تمدنی و راهبردی است.
کنعانی مقدم تصریح کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری و امام راحل مبارزه با استکبار که مصداق بارز آن آمریکاست باید همواره مورد توجه قرار گیرد چرا که مبانی و تفکرات آمریکاییها در طول تاریخ و در نظام بینالملل بر اساس تسلط و استکبار است.
وی با بیان اینکه نمونهای از اقدامات آمریکا را در تحولات اخیر در غزه، شاهدیم که چگونه نسل کشی میکنند، عنوان کرد: بسیاری از افراد سال ۵۸ چنین نگاهی را به آمریکا نداشتند و بسیاری از افراد حتی آنرا منجی در برابر تفکرات کمونیستی آن زمان میدانستند و خواهان این بودند که الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی آمریکایی شود؛ اما امام راحل با بینش و نگرش قرآنی و شناختی که از دشمن داشت از همان ابتدا راه را برای مبارزان اصیل اسلامی باز کرد که در این راستا باید با استکبار و در رأس آن آمریکا مبارزه کرد.
فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: امروز در جهان معاصر و در هر کجایی که اشغالگری و علیه حقوق بشر اقدامی انجام میشود فرماندهی آن بر عهده آمریکا و دستیاران آن انگلیس و فرانسه و… است.
کنعانی مقدم گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان نکات مهمی را مطرح کردن و فرمودند جنگ اسرائیل و غزه مسئله حق و باطل است. آمریکاییها شریک جرم اسرائیل در کشتار مردم مظلوم غزه هستند و در نسل کشیها فرماندهی عملیات را بر عهده دارند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: طوفان الاقصی باعث شد تا افراد آزادی خواه در لندن و فرانسه به خیابانها بیایند و نقاب از چهره زشت آمریکاییها برداشته شد.
نظر شما