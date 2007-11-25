"آموزش" محور گردهمایی هنرمندان تئاتر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مسافر آستانه با بیان اینکه انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از سال 81 از فعالیت‌های تولیدی فاصله گرفته و پژوهش نزدیک شده، گفت: "زمانی که ما درگیر برنامه‌های اجرایی بودیم دیدیم که تئاتر دفاع مقدس به مسیری می‌رود که خواسته ما نیست. در این زمینه خلاءهایی حس کردیم که باید برطرف می‌شد و وارد حیطه پژوهش شدیم تا هنرمندان را با واقعیت و فرهنگ دفاع مقدس بیشتر آشنا کنیم."

وی افزود: "دوره‌های اولیه گردهمایی تئاتر انقلاب و دفاع مقدس شامل تنها ارائه دو سه سخنرانی و جمع‌بندی تحقیقات صورت گرفته بود. اما از دوره چهارم روندی جدید در پیش گرفتیم و به صورت چند کمیسیون هنرمندان را گرد هم آوردیم و نظرات و دیدگاههای آنها را مورد مطالعه قرار دادیم. در دوره پنجم نیاز به آموزش مشاهده می‌شد و به همین خاطر برنامه کارگاههای آموزشی را در این گردهمایی گنجاندیم."

دبیر پنجمین گردهمایی هنرمندان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درباره کارگاههای آموزشی گفت: "سه کارگاه مباحث اجرایی توسط فرهاد مهندسپور، نمایشنامه نویسی توسط علیرضا نادری و پژوهش و نقد در این گردهمایی برگزار می شود. هر کدام از کارگاهها در سه جلسه بحث‌های مورد نظر خود را طرح می‌کنند و به کمک هنرمندان شرکت‌کننده به نتایجی خواهند رسید که این نتایج برای انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بسیار مفید است."

مسافر آستانه با بیان اینکه سعی شده در کارگاههای آموزشی گردهمایی پنجم از هنرمندان جوان تئاتر برای حضور در کنار برخی پیشکسوتان این حوزه استفاده شود، معیار اصلی انتخاب را جوانی و استعداد حاضران اعلام کرد. وی با اعلام اینکه در کنار هنرمندان و اصحاب رسانه، مسئولان نیز جز مدعوین گردهمایی پنجم هستند، دلیل این کار را آشنایی بیشتر مسئولان و مدیران با مشکلات تئاتر دفاع مقدس و جریان این حوزه تئاتری دانست.

وی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس را به عنوان متولی اصلی این گردهمایی معرفی کرد و از فرهنگسرای پایداری، سازمان بسیج هنرمندان و معاونت فرهنگی پرورشی مقاومت به عنوان حامیان انجمن در برگزاری این مراسم نام برد. مسافر آستانه گفت: "بخش ویژه دوماهنامه "نقش صحنه" به این گردهمایی اختصاص خواهد داشت و جمع‌بندی کارشناسی گردهمایی به صورت کتاب منتشر می‌شود."

رئیس انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در پایان از اعلام تشکیل کانون کارگردانان انجمن در گردهمایی پنجم خبر داد که مراحل رأی گیری و انتخاب اعضا آن در تهران انجام خواهد شد. پنجمین گردهمایی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با حضور 150 نفر از هنرمندان، مسئولان و اصحاب رسانه از هفتم تا نهم آذر در رامسر برگزار می‌شود.