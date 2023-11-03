محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت شش صبح آغاز می شود

سرهنگ اسماعیل خوشوقت در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز محدودیت‌های ترافیکی از ساعت شش صبح روز سیزده آبان افزود: محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، از تقاطع توحید شروع و در خیابان‌های قدس و غزه و خیابان فلسطین منتهی به تقاطع پاسداران ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان درخصوص مسیرهای دارای محدودیت گفت: از تقاطع توحید به سمت شمال، خیابان عدالت از سه راه بانک ملی به سمت شرق، تقاطع گنجعلیخان-معلم در مسیر شرق به غرب، تقاطع بهداری در مسیر غرب به شرق، تقاطع کاظمی مسیر غرب به شرق از محدوده سه راهی خیابان شهید فولادی و همچنین مسیر خط ویژه اتوبوس از سمت شرق به غرب محدودیت تردد اعمال می‌شود.

خوشوقت ادامه داد: علاوه بر این موارد در خیابان فلسطین تقاطع ابن سینا در مسیر شرق به غرب و همچنین غرب به شرق این تقاطع مسدود خواهد بود و در میدان بسیج در خیابان ابوحامد از محدوده سه راهی پلیس در مسیر شرق به غرب و همچنین در خیابان شهید کامیاب از محدوده سه راه شهید فولادی مسیر غرب به شرق نیز مسدود خواهد شد.

وی افزود: در تقاطع پاسداران نیز از سه راهی خیابان مصلی مسیر شرق به غرب و همچنین در تقاطع ارتش مسیر غرب به شرق نیز اعمال محدودیت صورت خواهد گرفت و لازم است همشهریان عزیز مطلع باشند که محدودیت تقاطع پاسداران از ساعت ۰۸:۰۰ اجرا خواهد شد.