اجرای فاز اول کارت هوشمند گازوئیل تا پایان سال

وزیر نفت درگفتگو با مهر درباره نحوه اجرای کارت هوشمند گازوئیل گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تجربه های کسب شده از سهمیه بندی بنزین پیش بینی می شود تا قبل از اتمام سال بتوان فاز اول اجرای سیستم کارت هوشمند گازوئیل را اجرا کرد.

غلامحسین نوذری افزود: اجرای سیستم کارت هوشمند گازوئیل زمان زیادی نخواهد برد، زیرا سهمیه بندی بنزین تجربه خوبی را به جا گذاشته است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر شناسایی خودروهای گازوئیلی بسیار آسان تر از خودروهای بنزین سوز است، زیرا تعداد آنها نسبت به خودروهای بنزین سوز کمتر است.

وزیر نفت اضافه کرد: پیش بینی می شود بتوان تا قبل از اتمام سال جاری نسبت به اجرای فاز اول این پروژه اقدام و اجرای آزمایشی آن را شروع کرد.

نوذری درباره وضعیت مصرف گازوئیل گفت: درحال حاضر روزانه 85 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می شود که پیش بینی می شود با اجرای کارت هوشمند این میزان بسیار کاهش یابد.

وی درباره میزان واردات و اعتباراتی که برای واردات گازوئیل به کشور صرف می شود، رقمی را ارایه نکرد.