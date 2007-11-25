پروتئین جدیدی برای درمان چاقی مفرط کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان فرانسوی که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا"(PNAS) منتشر کرده اند، پروئینی را شناسایی کردند که بر روی حساسیت بدن به لپتین تاثیر می گذارد.

لپتین، هورمونی است که با مصرف غذا و سوزاندن انرژی نقش مهمی در حفظ وزن بدن به عهده دارد. این هورمون با گیرنده های مخصوصی با عنوان OB-R که در هسته قوسی هیپوتالاموس هستند، ارتباط دارد. هسته قوسی هیپوتالاموس بخشی از مغز است که مسئول کنترل وزن بدن است.

براساس گزارش کوردیس نیوز، هورمون لپتین توسط سلولهای چربی مخفی می شود. سطح این هورمون در خون با میزان بافت چربی حاضر در بدن انسان تناسب دارد.

در افراد با وزن مناسب، سطح بالای لپتین با مصرف انرژی و کاهش اشتها افزایش می یابد که پیامد این فرایند کاهش میزان بافت های چربی و سطح لپتین حاضر در خون است.

این درحالی است که در افراد با اضافه وزن و یا مبتلا به چاقی مفرط، این مکانیزم مسدود و متوقف می شود و در این حالت بدن در مقابل لپتین مقاوم شده و این مسئله منجر به افزایش وزن می شود.

در سال 1997 دانشمندان ژنی را کشف کردند که کد گیرنده لپتین (OB-R) و همچنین پروتئین دیگری با عنوان OB-RGRP را رمزگذاری می کند. OB-RGRP به معنی پروتئین همراه با ژن OB-R است.

اکنون این دانشمندان در آزمایشات خود، موشهایی را که در آنها تولید OB-RGRP متوقف شده بود، با یک رژیم غذایی سرشار از چربی تغذیه کردند. در این آزمایش مشاهده شد که هرچند به این موشها یک رژیم غذایی ناسالم تجویز شده بود باوجود این، موشها موفق شدند وزن خود را در حالت سالم حفظ کنند.

این محققان کشف کردند که توقف تولید پروتئین OB-RGRP منجر به افزایش تعداد گیرنده های لپتینی حاضر در سطح سلولها می شود و بنابراین سلولها به این هورمون حساسیت بیشتری نشان می دهند.

به اعتقاد این دانشمندان می توان با توقف تولید OB-RGRP در بیماران مبتلا به چاقی مفرط حساسیت لپتین را در این افراد افزایش داد و به این ترتیب به کاهش وزن آنها با حداکثر راحتی کمک کرد.