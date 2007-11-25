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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

ملک آسا در گفتگو با مهر:

همبستگی عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان نیست/ تکمیل ستادهای انتخاباتی همبستگی تا 10 آذر

همبستگی عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان نیست/ تکمیل ستادهای انتخاباتی همبستگی تا 10 آذر

رئیس ستاد انتخابات حزب همبستگی با بیان اینکه تاکنون اعضای ستادهای انتخاباتی این حزب در 24 استان تعیین شده اند، گفت: ستادهای انتخاباتی و رابطین حزب در سایر استان ها تا 10 آذر تکمیل خواهد شد.

کریم ملک آسا، رئیس ستاد انتخاباتی حزب همبستگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: جلسات مکرر ستادها و دفاتر استانی حزب همبستگی با سایر گروه های سیاسی همفکر که دارای تفکر خط امامی باشند، هفته ای دو باربه طور ثابت انجام می شود و در این بین مذاکرات و رایزنی ها نیز با کاندیدهای همسو و کارآمد ادامه دارد.

وی افزود: به محض اینکه ستاد انتخاباتی تهران و برخی شهرستان ها تکمیل شود، طی جلسه ای با روسای ستادهای انتخاباتی استراتژی کلی حزب همبستگی بری حضور در انتخابات مجلس هشتم را تبیین خواهیم کرد و فعالیت های خود را به صورت جدی تر نسبت به گذشته دنبال می کنیم.

ملک آسا ضمن رد خبر پیوستن حزب همبستگی به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، تاکید کرد که هنوز در حال رایزنی با احزاب همفکر برای شکل دهی ائتلاف با آنها هستیم که از جمله آنها می توان به ائتلاف مردمی اصلاحات، حزب اعتماد ملی، خانه کارگر و سایر احزاب اصلاح طلبی که دارای تفکر خط امامی هستند اشاره کرد.

وی با اشاره به استقرار ستاد انتخاباتی حزب همبستگی در محل جدید خود، تصریح کرد: با استقرار این ستاد در دفتر جدید خود فعالیت ها شکل بهتری به خود گرفته و هم اکنون کار بررسی نامزدهای مورد نظر حزب که اکثرا کانیداهای مشترک احزاب یاد شده و دارای تفکر همسان با همبستگی هستند، در حال انجام است.

این عضو شورای عالی حزب همبستگی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال شخصی قوی و کاردان برای انتخاب وی به عنوان مسئول ستاد انتخابات حزب در تهران هستیم که به احتمال فراوان تا 10 آذر معرفی خواهد شد. 

کد مطلب 592904

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