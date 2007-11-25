انجام پروژه کاهش آرسنیک در آبهای زیرزمینی در هند

رضا اردکانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج پنجمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری گفت: پیشنهاد وزیر نیرو برای تشکیل بازار منطقه ای آب نیازمند بررسی بیشتر توسط اعضای مرکز است و تصمیمی در اجلاس روز گذشته در خصوص آن اتخاذ نشده است.

مدیر برنامه دهه بین‌المللی آب سازمان ملل متحد افزود: اجلاس روز گذشته شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری یک جلسه روتین سالانه برای تصویب برنامه و بودجه سال و ارائه گزارش کار به اعضا تشکیل شد و علاوه بر تایید و تصویب بودجه سال گذشته و برنامه های سال آتی، تعدادی از پروژه های پیشنهادی مرکز توسط اعضا تعیین تکلیف شد.

مدیر موسس مرکز منطقه ای آب شهری در توضیح این مطلب افزود: پروژه ای در ارتباط با کاهش آرسنیک در آب های زیرزمینی به پیشنهاد بنگلادش اجرا خواهد شد که بر این اساس کار اجرایی آن به میزبانی کشور هند و با همکاری مرکز منطقه ای مدیریت شروع خواهد شد.

به گفته وی، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب در کشورهای اسلامی سال آتی به میزبانی کشور عمان برگزار می شود ضمن اینکه "پروژه افزایش نقش زنان در حل و فصل مسائل آب در مناطق روستایی" نیز با همکاری کشور تاجیکستان اجرا می شود.

اردکانیان برگزاری کارگاه آموزشی "تغییر اقلیم" در مصر را از جمله دستاوردهای پنجمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری دانست.

عضو هیئت امنا آکادمی بین المللی آب (TIWA) ، برگزاری 40 دوره آموزشی و کنفرانس در سالهای گذشته با صرف بالغ بر 4200 نفر- روز را از جمله دستاوردهای مرکز مذکور دانست و گفت: در مجموع، ارزیابی های انجام شده توسط کارشناسان بین المللی یونسکو عملکرد مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری- تهران مورد تایید بوده و این کارشناسان به تداوم کار و گسترش فعالیت های مرکز تاکید کرده اند.

به گفته اردکانیان، اگر دوره دوم کار مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری توسط یونسکو تایید شود، قاعدتا ایران ریاست مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری را به عهده می گیرد.