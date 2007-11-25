داوران جشنواره فیلم کوتاه بر این حوزه اشراف ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از متن این بیانیه اعتراض‌آمیز آمده است: هیئت داوران انجمن فیلم کوتاه ایران در بیست و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه متشکل از مرجان اشرفی‌زاده، پیام عزیزی و نیما عباسپور انتقاد خود را متوجه دو موضوع مربوط به هیئت داوری بخش مسابقه ایران می کند؛ یکی نحوه نگارش و قرائت بیانیه که این لحن طنزآمیز و انتقادهای پیش پا افتاده و ذکر نکاتی که قطعا متوجه بیشتر فیلم‌های این بخش نبوده، شایسته فیلم کوتاه و فیلمسازان سینمای کوتاه نیست.

انجمن صنفی فیلم کوتاه در ادامه آورده است: به نظر می‌رسد نحوه داوری و برخی اشتباههای فاحش در داوری دلیلی است بر دور بودن و بی‌اطلاعی داوران محترم از جریان فیلم کوتاه و فیلم‌های ساخته شده و تقدیرشده. اتفاقی که در مورد انتخاب فیلم "تناوب" به عنوان بهترین فیلم تجربی بخش مسابقه ملی افتاد یک اشتباه بزرگ بود. شباهت انکارناپذیر این فیلم به "محدوده دایره" شهرام مکری که برنده جوایز بسیار از جشنواره‌های سال‌های قبل و حتی جشن خانه سینما شده، دلیلی محکم است برای این ادعا.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده: هیئت داوران با این انتخاب متأسفانه مسیری را پیش روی فیلمسازان گذاشت تا با کپی‌کاری و ساخت فیلم‌هایی شبیه آثار برگزیده احتمالا موفقیت خود را تضمین کنند که قطعا این رویکرد هولناک است و به فیلم کوتاه آسیب می‌رساند. امیدواریم سال‌های آینده این توجه هم از سوی مسئولان جشنواره بیشتر باشد و هم داوران محترم با وسواس و دقت بیشتر به قضاوت تولیدات کوتاه سینمای ایران بنشینند و به جریان‌سازی مثبت دامن بزنند نه منفی.

هیئت داوران انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران در پایان با احترام به فیلم‌های خوب و قابل تقدیر بخش داستانی و تجربی مسابقه ملی ایران، آراء خود را به این شرح اعلام کرده است: با تقدیر از فیلم داستانی "روشنایی‌های شهر" آیدا پناهنده، تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی به "بارش شهابی" ماکان عاشوری. تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم تجربی به "عشق و پلاستیک" لیلا خلیل‌زاده و دیپلم افتخار به عباس فتحی اشکانی برای تصویربرداری مجموعه آثار حاضر در جشنواره بیست و چهارم.