حق جوانان استان بوشهر برای استخدام در صنایع دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت روز فرهنگ عمومی اظهار داشت: از شورای عالی فرهنگ عمومی ایران تقاضا می‌شود به فرهنگ جامعه که یک اصل است توجه ویژه شود.

وی با اشاره به حماسه زنان لرده دشتستان خاطرنشان کرد: زنان لرده دشتستان که در مقابله با قشون انگلیسی درسی بزرگ آنان دادند، از شورای فرهنگ عمومی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا می‌شود یکی از روزهای ۸، ۹ و یا ۱۰ آبان به‌عنوان روز مبارزات ضداستعماری زنان ایران با نگاه مقاومت زنان لرده استان بوشهر ثبت کنند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر پایتخت مقاومت و مبارزات ضداستعماری است تصریح کرد: مردم استان بوشهر مایه افتخار هستند.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه راه‌آهن بوشهر با فعالیت‌ها و پیگیری‌ها به یک سرانجام رسیده است گفت: اکنون این پروژه به مرحله تخصیص اعتبار رسیده است، مسئولان محبت کنند هر چه زودتر اعتباری که از محل تهاتر نفت حاصل می‌شود سریع به استان بوشهر پرداخت کنند تا این طرح هر چه زودتر آغاز شود.

صفایی بوشهری، تسریع در اجرای بزرگراه مرکزی مسیر اصفهان به شیراز و سپس ادامه آن به بوشهر، ساخت اسکله‌های مورد نیاز برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: مسئولان کشوری و استانی به جوانان و مطالبات مردم استان بوشهر توجه ویژه کنند و بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مردم استان امتحان داده هستند و باید به اشتغال و خواسته‌های مردم به ویژه جوانان استان بوشهر توجه ویژه شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، خدمت به مردم را عبادت دانست و بیان کرد اخیراً در استخدام جوانان استان بوشهر مسئله‌ای رخ داده که از وزیر و مسئولان مربوطه تقاضا می‌شود نسبت به جوانان استان بوشهر عنایت ویژه شود تا زمینه استخدام آنان فراهم شود.

وی حس مسئولیت نسبت به مظلومان را از ویژگی‌های مسلمانان دانست و اظهار داشت: مسلمانان بر اساس دستور خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام باید نسبت به مظلومان احساس مسئولیت کنند و به یاری آنان بشتابند.

جنایت اسرائیل غاصب در تاریخ ماندگار می‌شود

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، با محکوم کردن جنایات اسرائیل غاصب در قتل و عام مردم بی‌دفاع و عزیز فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای استکباری علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع دست به جنایت بزرگی زده‌اند که در تاریخ جهان بی‌نظیر است.

امام جمعه بوشهر، با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای استکباری قصد دارند فلسطین را نابود کنند خاطرنشان کرد: مردم مسلمان ایران با تمام وجود در مقابل دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و از مظلومان دفاع می‌کنند.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان فاجعه آفرینی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین را در تاریخ بی‌سابقه دانست و بیان کرد: اگر این جنایت با حمایت آمریکا و کشورهای استکباری نبود رژیم اشغالگر قدس در همان روزهای اول دچار بحران و اضمحلال می‌شد.

وی کشتار و قتل و عام زنان، کودکان و غیرنظامیان فلسطینی توسط رژیم اشغالگر قدس را جنایت جنگی دانست و بیان کرد: در این راستا باید سران رژیم منحوس صهیونیستی و حامیان آنان باید جنایتکار جنگی محسوب شوند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، دفاع در مقابل جنایات اسرائیل غاصب را حق مسلم مردم و ملت مظلوم فلسطین دانست و تأکید کرد: تروریست اسرائیل غاصب و حامیان آنها است که زن، مرد و افراد غیر نظامی بی‌دفاع را به خاک و خون می‌کشیدند.

امام جمعه بوشهر، با بیان اینکه جنایت اسرائیل غاصب در تاریخ ماندگار می‌شود با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: پیروزی با اسلام و انسان‌های مظلوم و فلسطین است و در این راستا مسلمانان نه تنها باید حمایت زبانی و تجمع کنند بلکه باید تمامی تفکرات این جرثومه‌های فساد را افشا کنند.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با بیان اینکه مسلمانان باید تحریم کالاهای اسرائیل غاصب و حامیان آنان در دستور کار قرار دهند تصریح کرد: در صورت ادامه حمایت آمریکا و دیگر کشورهای استکباری از جنایات رژیم اشغالگر قدس آماده صدور تحریم کالاهای آنان توسط علمای اسلام باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، ضرورت لزوم صدور حکم وجوب دفاع از مردم فلسطین توسط علمای اسلام را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: علمای اسلام باید وجوب دفاع از حریم اسلام و مردم مظلوم فلسطین را صادر کنند، دولت‌های اسلامی با اتحاد در عرصه‌های بین‌المللی باید رژیم صهیونیستی و آمریکا را تحت فشار قرار دهند و با تحریم اقتصادی می‌توانند زمینه عقب‌نشینی اسرائیل جنایتکار را فراهم کنند تا به قدرت اسلام پی ببرند.