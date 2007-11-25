مدارس کشور با 17 هزار میلیارد ریال مقاوم سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز در گردهمایی معاونین پرورشی منطقه 4 کشور با حضور هفت استان در مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی، اظهار داشت: در کشور روند تخریب و نوسازی مدارس پیشرفت قابل قبولی داشته است به نحوی که سازمان آموزش و پرورش در دستگاه عمرانی کشور رتبه اول و دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سعی می شود در نوسازی مدارس، علاوه بر نو کردن چهره شهر، معماری سنتی ایرانی و اسلامی نیز رعایت شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری، پنج هزار مدرسه ساخته و تحویل آموزش و پرورش داده شده است که به طور متوسط در طول یک سال، ساعتی سه کلاس در کشور احداث شده است.

فرشیدی بیان داشت: همچنین روند تخریب و بازسازی مدارس کشور نیز پیشرفت خوبی داشته است به طوری که تنها در شهر تهران، مدارس شهدای رسانه، پیش دانشگاهی منطقه 16 طی 100 روز تخریب و بازسازی شدند.

وی تاکید کرد: در دستگاه عمرانی کمبود بودجه مطرح نیست و باید این فعالیت ها استمرا پیدا کند تا به نتیجه ای دلخواه رسید.

وزیر آموزش و پرورش در مورد ایجاد سازمان آموزش و پرورش مستقل در غرب استان تهران اعلام کرد: طرح سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با دو سازمان مستقل در حوزه البرز و شهر ری و اطراف آن در دست بررسی است و زودی نتایج آن اعلام می شود.

این مسئول با توجه به جمعیت دانش آموزی 800 هزار نفری در غرب استان تهران و استقلال سازمان آموزش و پرورش این منطقه بیان داشت: در کشور استانهایی با جمعیت 500 هزار نفر وجود دارد که مستقل هستند و طبیعی است که کرج و غرب استان تهران استعداد مستقل شدن را دارند و این مطلب به تصمیمی که وزارت کشور در این زمینه می گیرد، بستگی دارد.