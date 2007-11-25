تشکیل مجمع نخبگان در مناطق شهرداری تهران/ روح و کالبد شهر باید زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی معاون امور مناطق شهرداری تهران در جریان بازدید از شهرداری منطقه 7 گفت: از آنجا که شهر آباد خارج از محله آباد وجود ندارد لذا با توجه به نیازها و درخواست های شهروندان ، شورایاران و معتمدین محلات ، باید در اولویت برنامه‌های سال 87 برای رسیدن به شهری آباد قرارگیرد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در همین راستا افزود: سند راهبردی محلات با توجه به سیاست شهرداری تهران در چارچوب منطقه محوری، ناحیه محوری و محله گرایی در دستورکار شهرداری مناطق قراردارد و پیرو آن اختیارات لازم به مناطق متناسب با ماموریت ها و وظایف محوله داده می شود.

وی با اشاره به اجرای ناحیه محوری در مناطق ، گفت: از این پس نواحی با تکیه بر امر محله محوری پاسخگوی کامل مراجعین و ساکنین خواهند بود و بخش گسترده‌ای از مشکلات مردمی از طریق نواحی رفع خواهد شد.

روح و کالبد شهر باید زنده نگه داشته شود

بر اساس این گزارش دکتر شریفی همچنین ضمن بازدید از پروژه های عمرانی، خدمات شهری و ترافیکی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه مدیریت شهر به روح شهر در کنار کالبد شهر افزود: برای زنده نگهداشتن روح شهر، شهرداری باید با تغییرات در مبلمان و المان های شهری و رسیدگی به نور معابر وا یجاد نورپردازی به زیباسازی شهر بپردازد و روح شهر را همواره زنده و پویا نگه دارد .

معاون امور مناطق سرعت مدیریت در اجرای پروژه ها را لازم دانست و تصریح کرد: البته سرعت، زمانی معنی پیدا می کند که با کیفیت و دقت، صحت و سلامت همراه باشد و هرکاری اگر در زمان لازم و با قیمت مناسب انجام شود ولی کیفیت نداشته باشد در واقع ارزشی ندارد.

دکتر شریفی در ادامه گفت: در حال حاضر بیشترین ارتباطات تلفن 137 مربوط به بحث کیفیت پروژه هاست هر چند نسبت به گذشته وضعیت پروژه ها به لحاظ کیفی ارتقا جدی داشته است ولیکن توجه به این بخش بیش از پیش مورد نظر ماست.