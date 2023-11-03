راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با شکوه بیشتری برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به استقامت کم‌نظیر مردم مظلوم غزه در مقابل جنایت‌های کم‌سابقه رژیم صهیونیستی گفت: این امر موجب رسوایی استکبار و ایادی آن شده و چهره کریه صهیونیسم بین الملل و کشورهای غربی را به خوبی آشکار کرده است.

وی افزود: امروز با مشاهده ظلم‌هایی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت می‌گیرد، مردم دنیا در مقابل غاصبان و ظالمان ایستاده‌اند و کشتن انسان‌های بی‌گناه را از باطن حیوانی سردمداران غربی می‌دانند.

امام جنعه ارومیه اظهار کرد: صهیونیست‌ها با حمایت آمریکای جنایتکار در چند ساعت همه زندگی مردم این مناطق را نابود کردند ولی بدانند که خداوند به زودی زمینه غلبه مظلومان را بر ظالمان فراهم و چهره کریه و حیوانی آمریکا و غرب را آشکار می‌کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: از ۱۵ مهرماه که حملات رژیم صهیونیستی شروع شده، تاکنون نتوانسته‌اند شکست خود را جبران کنند و فقط با کمک آمریکا توانسته‌اند تا زنان و کودکان و افراد بی گناه را به خاک و خون بکشند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به اینکه فردا، مراسم ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد، اضافه کرد: امسال راهپیمایی روز ۱۳ آبان لازم است با شور بیشتری برگزار شود چرا که این آئین زمینه‌ای برای محکومین جنایت‌های انجام شده علیه مردم مظلوم غزه و طنین انداز کردن صدای حمایت از این مظلومان در کل جهان است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و باید در این روز جنایت‌های استکبار جهانی در دنیا به نسل‌های مختلف تبیین شود، گفت: کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا و صهیونیسم بین الملل با کشور ما دشمنی داشته و هر چه توانسته علیه ملت ایران انجام داده است و علت این دشمنی قطع و برچیده شدن سلطه این دولت‌ها از کشور بوده است.

وی با ذکر تاریخچه‌ای از دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و مبارزه مردم ایران اسلامی با توطئه‌های دشمنان افزود: همگان بدانند که ایرانیان آزاده، سلطه استکبار را نمی‌پذیرند و همواره علیه ظالمان مبارزه خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: فردا، ۱۳ آبان بر همه ما وظیفه است که با شرکت در این راهپیمایی به همه اعلام کنیم که در رأس جنایتکاران جهان آمریکا تکیه زده‌است و مردم دنیا را همواره فریب می‌دهد.

حجت الاسلام قریشی به ۱۴ آبان و روز فرهنگ عمومی اشاره کرد و ادامه داد: دنیای استکبار مسیر خود را تغییر داده است و با تغییر رویکرد خود از جنگ فیزیکی، در حال جنگ تمام عیار فرهنگی است چرا که دریافته با جنگ فیزیکی نخواهد توانست برملت ایران سلطه یابد.

وی با اشاره به اینکه دشمن با مباحث فرهنگی در حال توطئه علیه ملت ایران و تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و پیاده کردن فرهنگ غربی است، اظهار کرد: مساله فرهنگ شوخی بردار نیست چرا که جامعه با آن تنفس می‌کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید در بین شهروندان استان نهادینه شود، گفت: طبق آمار ارائه شده در ۶ ماه اول امسال ۳۷۳ نفر در تصادفات جاده‌ای استان فوت و هشت هزار نفر مصدوم شده‌اند که بهبود این آمار و کاهش آن، نیازمند تبیین فرهنگ و قوانین موجود در این زمینه است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی افزود: با اصلاح نقاط حادثه خیز توسط مسؤولان و رعایت فرهنگ رانندگی ایمن توسط شهروندان این آمار و ارقام باید کاهش یابد.

حجت الاسلام قریشی با انتقاد از شورای شهر ارومیه و اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: ساکنان برخی شهرک‌های تازه تأسیس در ارومیه از جمله منطقه گلشهر از نبود مسجد در این مناطق گلایه می‌کنند در حالی که این دستگاه‌ها مکلف به احداث مسجد در این محلات و مناطق شهری هستند.

وی با دعوت از خیّران برای مشارکت در این امر خیر اظهار کرد: همان گونه که پل و راه و جاده برای استان لازم است، مساجد نیز پلی برای عاقبت به خیری هستند و مدیریت شهری باید این قصور انجام شده را جبران کند.