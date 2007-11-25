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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

40 مدیر اجرایی طرح هجرت 3 در شیراز تقدیر شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: طی مراسمی از 40 مدیر اجرایی طرح هجرت 3 و 185 تن از بسیجیان شهرستان شیراز تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس پیش از ظهر امروز در این مراسم از بسیج به عنوان یکی از برکات انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: ارزشمند تر از سازمان بسیج می توان به تفکر بسیجی و حاکمیت آن در جامعه نیز اشاره کرد.

محمد رضا رضا زاده ادامه داد: اگر تفکر بسیجی حاکم برجامعه نبود، بسیاری از موفقیت های امروزه صورت نمی گرفت و یا در زمان جنگ تحمیلی دشمن به راحتی شکست نمی خورد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال نهادینه شدن تفکر بسیجی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی امروزه دستاوردهای دانشمندان ایران اسلامی دشمنان را غرق در حیرت و شگفتی کرده است.

استاندار فارس از وجود این نوع تفکر در جامعه به عنوان سرمایه ارزشمند جامعه یاد و تصریح کرد: باید با تمام توان نسبت به حفظ این سرمایه عظیم تلاش شود.

در ادامه مراسم فرمانده ناحیه مقاومت سبیج سپاه استان فارس نیز عنوان کرد: طی نیمه اول سال جاری، بسیج سازندگی استان اقدام به بازسازی و تعمیر 534 مدرسه کرده و در این رابطه 158هزار نفر روز نیز بکارگیری شده است.

سردار محمد رضا مهدیان فر ادامه داد: طی این مدت چهار هزار و 338 نفر روز به مناطق محروم اعزام و به جمعیتی بالغ بر 27هزار نفر خدمات درمانی ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی شش ماهه اول سال جاری، 251 هزار نفرروز بسیجی در عرصه های مختلف استان فارس بکارگیری شده است.

کد مطلب 592916

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