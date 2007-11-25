40 مدیر اجرایی طرح هجرت 3 در شیراز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس پیش از ظهر امروز در این مراسم از بسیج به عنوان یکی از برکات انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: ارزشمند تر از سازمان بسیج می توان به تفکر بسیجی و حاکمیت آن در جامعه نیز اشاره کرد.

محمد رضا رضا زاده ادامه داد: اگر تفکر بسیجی حاکم برجامعه نبود، بسیاری از موفقیت های امروزه صورت نمی گرفت و یا در زمان جنگ تحمیلی دشمن به راحتی شکست نمی خورد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال نهادینه شدن تفکر بسیجی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی امروزه دستاوردهای دانشمندان ایران اسلامی دشمنان را غرق در حیرت و شگفتی کرده است.

استاندار فارس از وجود این نوع تفکر در جامعه به عنوان سرمایه ارزشمند جامعه یاد و تصریح کرد: باید با تمام توان نسبت به حفظ این سرمایه عظیم تلاش شود.

در ادامه مراسم فرمانده ناحیه مقاومت سبیج سپاه استان فارس نیز عنوان کرد: طی نیمه اول سال جاری، بسیج سازندگی استان اقدام به بازسازی و تعمیر 534 مدرسه کرده و در این رابطه 158هزار نفر روز نیز بکارگیری شده است.

سردار محمد رضا مهدیان فر ادامه داد: طی این مدت چهار هزار و 338 نفر روز به مناطق محروم اعزام و به جمعیتی بالغ بر 27هزار نفر خدمات درمانی ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی شش ماهه اول سال جاری، 251 هزار نفرروز بسیجی در عرصه های مختلف استان فارس بکارگیری شده است.