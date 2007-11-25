آثار آهنگسازان جوان در جشنواره موسیقی کلاسیک اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا مشایخی دبیر نخستین جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" با اعلام این خبر در نشست مطبوعاتی که به منظور تشریح این جشنواره با حضور فریماه قوام صدری مدیر انتخاب آثار وبابک رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در تالار وحدت برگزارشد به استقبال جوانان آهنگساز از این جشنواره اشاره کرد و گفت : توجه به هنرمندان جوان موسیقی از جمله اهداف اصلی برگزاری این جشنواره بوده است به همین منظور عرصه را برای حضور جوانان علاقمند به موسیقی کلاسیک باز گذاشتیم تا هم فرصت عرض اندام آنها پیش آید و هم مسئولان، موسیقیدان ها و آهنگسازان از وضعیت کنونی موسیقی کلاسیک دربین آهنگسازان جوان اطلاع داشته باشند.

وی درادامه خاطرنشان کرد : در همین راستا در لیست سخنرانی ها برنامه ای ترتیب داده ایم تا جوانان با استعداد در این حوزه به معرفی خود و آثارشان بپردازند.

دبیر جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر در ادامه به بی توجهی به موسیقی کلاسیک را دلیل برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت : هرگاه صحبت از موسیقی کلاسیک در ایران می کنیم جز تعداد انگشت شماری از آهنگسازان فعال در این حوزه نمی توان نمونه موفق دیگری ارائه کرد در واقع موسیقی کلاسیک در خوابی طولانی به سر می برد و به این نوع موسیقی در طول تاریخ فرهنگ و هنر ایران بیشتر به عنوان تفنن نگریسته شده است و هیچ گاه وارد مسائل جدی نشده است و این در حالی است که هنرموسیقی بسیار جدی و در راستای تداوم فکر هنرموسیقایی یک ملت حرکت می کند اما متاسفانه شاهد هستیم که این هنر ارزنده در فرهنگ معاصر ایران نادیده گرفته شده است.

در ادامه این نشست فریماه قوام صدری در خصوص سطح کیفی آثار گفت : خوشبختانه سطح کیفی از جهت زیبایی شناسی و تکنیک بسیار بالا است به همین دلیل آثار متقاضیان شرکت کننده در بخش های مختلف این جشنواره جا داده شده است و در این بین آثاری که از کشورهای مختلف رسیده نیز قابل توجه است و خوشبختانه باید متذکر شوم که آثار ارسال شده به جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر با توجه به جوان بودن آهنگسازان بسیار حرفه ای و پخته بود.

مشایخی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا از پیانوهای خریداری شده در تالار وحدت در این اجرا استفاده می شودگفت : نمی دانم هنوز هیچ مسئولی پیشنهادی نداده است ولی امیدوارم برای اجرای اساتیدی چون خانم فریماه قوام صدری و دلبر حکیم آوا پیانوهای خریداری شده را اختصاص دهند؛ اما نکته مهم تر اینکه اگر پیانوهای خریداری شده که گویا بسیارهم گران است کوک ایرانی شود خراب می شوند پیشنهاد من به بنیاد رودکی این است که پیانوهای دیگری برای موسیقی ایرانی کوک کنند و این پیانوها را فقط برای اجرای موسیقی کلاسیک در نظر بگیرند .