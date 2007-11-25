هرمزگان چهارمین استان بلاخیز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یاسر حزباوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از 41 حادثه غیرمترقبه موجود در جهان، 31 حادثه در کشورمان امکان وقوع دارد که هرمزگان نیز بواسطه قرار گرفتن در امتداد سلسله جبال چین خورده زاگرس بستر وقوع بخش وسیعی از این حوادث از جمله زلزله را در خود داراست.

وی اظهار داشت: برگزاری مانور 350 هزار نفری دانش آموزان هرمزگانی در چهار هزار آموزشگاه استان در سال گذشته، تجربه مناسبی بود تا جامعه هدف در مقابله با بلایا شناسایی و نسبت به ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع به هنگام وقوع زلزله اقدام شود.

حزباوی با اشاره به کسب مقام نخست استان هرمزگان در مقابله با بلایای ناشی از توفان گونو در کشور افزود: تجربیات مناسبی در وقوع بحرانهای طبیعی در سطح مدیران و مردم بدست می آید که ذخیره عملی مناسبی برای مقابله با بحرانهای طبیعی آتی خواهد بود و دستگاه ها نیز باید نسبت به ثبت دقیق تجربیات ناشی از مدیریت بحران در استان اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: مانور سراسری امداد و نجات و مقابله با زلزله، هشتم آذر در سراسر مدارس استان و همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد و ستاد حوادث غیرمترقبه بیش از شش هزار بسته آموزشی و به اندازه تمامی کلاسهای درس استان پوستر ویژه مقابله زمین لرزه را فراهم و توزیع کرده است.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه هرمزگان عنوان کرد: دوفروند هلی کوپتر نیز در استان برای امداد رسانی به مردم در مواقع اضطراری در نظرگرفته شده که در اختیار سازمان هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی قرارداده شده تا در موارد مورد نیاز از آنها استفاده شود.

حزباوی یادآور شد: با توجه به حضور ویژه نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در استان هرمزگان و توان بالای آنها در حوزه ترابری هوایی، این نیروها نیز صادقانه در مواقع بحران یار و همراه مردم برای امداد رسانی بوده اند و کمک های شایانی در این خصوص با ستاد حوادث غیر مترقبه استان به عمل آورده اند و بدون شک در آینده نیز این توان در خدمت به مردم آماده خواهد بود.