تردید در کار بسیج توطئه دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با محوریت موضوع بسیج به مناسبت هفته بسیج تقدیم مخاطبان می شود.
- تا زمانى که براى این کشور امنیت لازم است و تا وقتى که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد - یعنى همیشه؛ چون همیشه احتیاج به امنیت هست - به نیروى بسیج، به انگیزه بسیجى، به سازماندهى بسیجى و به عشق و ایمان بسیجى احتیاج هست.
- بسیج، یکى از برکات انقلاب و از پدیدههاى بسیار شگفتآور و مخصوص این انقلاب است.
- [بسیج] یکى از آن گنجینههاى معنوى بىپایانى است که امام بزرگوار ما با دید الهى خود و با حکمتى که خداى متعال به او ارزانى کرده بود، براى کشور و ملت و انقلاب ما به یادگار گذاشت.
- بسیج، عبارت است از مجموعهاى که در آن، پاکترین انسانها، فداکارترین و آمادهبهکارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالى این ملت و براى به کمال رساندن و به خوشبختى نائل کردنِ این کشور، جمع شدهاند.
- بسیج، عبارت است از تشکیلاتى که در آن، افرادِ متفرّق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم و به یک گروه آگاه، متعهّد، بصیر و بیناى به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل مىشوند.
- مجموعهاى که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع مىکند بسیج است.
- بسیج در حقیقت، مظهر یک وحدت مقدّس، میان افراد ملت است.
- بسیج در واقع، مظهر عشق و ایمان و آگاهى و مجاهدت و آمادگى کامل، براى سربلند کردن کشور و ملت است.
- یکى از برجستهترین خصوصیاتى که ما براى فرد بسیجى قائل هستیم، عبارت است از صفا و خلوص.
- در کلمه «بسیج»، معناى حضور و آمادگى، آن هم در حدّ فداکارى [وجود دارد].
- طبیعت بسیج این است که رقیب هیچ تشکیلاتى، مگر تشکیلات ضدّ انقلاب نیست؛ بلکه تشکیلات دیگر را در زیر بالهاى خودش مىگیرد.
- بسیج، یعنى نیروى کارآمدِ کشور براى همه میدانها.
- بسیجى، یک عنوان ارزشمند و والاست.
- بسیجى، یعنى دلِ با ایمان، مغزِ متفکّر، داراى آمادگى براى همه میدانهایى که، وظیفهاى انسان را به آن میدانها فرا مىخواند.
- بسیج به معنى حضور و آمادگى در همان نقطهاى است که اسلام و قرآن و امام زمان ارواحنافداه و این انقلاب مقدّس به آن نیازمند است.
- جمع پُرشور بسیجیان در همه جا مظهر صفا و بینش روشن و آمادگى براى مجاهدت و فداکارى است.
- بسیج یعنى پیشگام و پیشقراول در همه میدانهاى مورد نیاز کشور و نظام اسلامى.
- فلسفه بسیجى عبارت است از سرعت عمل، کار مخلصانه، کار شجاعانه، حضور داوطلبانه در میدان خطر و کم خواستن و بسیار نثار کردن.
- بسیجى گل سرسبد خیل عظیم انقلاب و اسلام است.
- بسیجى برنامهاش حراست از اصل انقلاب و هویّت انقلاب و دستاوردهاى انقلاب است.
- وجود بسیج باید ما را وادار به شکر الهى کند.
- بسیج، یعنى حضور بهترین و با نشاطترین و باایمانترین نیروهاى عظیم ملت در میدانهایى که براى منافع ملى و براى اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد.
- در میان جوانان، هرکس که احساس مسؤولیت و احساس علاقه به اهداف [انقلاب] را، همراه با اخلاص در وجود خود حس مىکند، او بسیجى است.
- تردید در کار جریان عظیم بسیج که حضور حقیقى آن به معناى ایثار و فداکارى است، جزو کارهاى دشمن است.
- انکار بسیج، انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت براى کشور است.
- انکار بسیج و بىاحترامى به آن، یا نابخردانه است، یا خائنانه است.
- لعنت خدا بر کسانى که سعى کردند نام زیباى متعالى بسیجى را از لوح ذهن جامعه ما پاک کنند.
- مفهوم نظامیگرى اصلاً در معناى بسیج نیست.
- بسیج دانشجویى یکى از ارزندهترین یادگارهاى امام راحل بزرگوار ما است.
- بسیج دانشجویى یعنى آن حرکت مؤمنانه انقلابى نسل جوان دانشجو. این معناى بسیج دانشجویى است.
- بسیج دانشجویى در دانشگاهها، برخلاف همهى فشارها و حرفهایى که مىزنند، چیز بسیار خوبى است؛ از حضور این نهاد مردمىِ انقلابى در میان دانشجوها استقبال کنید؛ به آنها بها دهید و کمک کنید تا بتوانند دانشگاه را آنچنان که شما مىخواهید و آرزو دارید، بسازند.
- دانشجوى بسیجى کسى است که دشمن کمینگرفته را از یاد نمىبرد و غافلانه، خود و دانشگاه و کشورش را به دست تطاول دشمن نمىسپرد.
- دانشجوى بسیجى، جوانى خود را مغتنم مىشمرد و از لحظههاى گرانبهاى آن براى خودسازى علمى و فکرى و روحى بهره مىگیرد.
- امروز دانشگاه، بیش از همیشه به بسیج دانشجویى و بسیج دانشجویان در صراط مستقیمِ انقلاب نیازمند است.
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