تعامل با جامعه دانشگاهی در حوزه پدافند غیر عامل تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرمی روز شنبه با بیان اینکه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران دو حوزه متفاوت و منفک (جدا) از یکدیگر هستند، گفت: مدیریت بحران بیشتر به حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، خشکسالی و غیره می‌پردازد و در مقابل پدافند غیر عامل به رویدادهایی همچون حملات سایبری که انسان ساخت است می‌پردازد.

وی اظهار کرد: توجه ویژه به زوایای پنهان موضوعات و رخدادها چه در مدیریت بحران و چه در پدافند غیر عامل، سبب تسهیل مدیریت بحران پس از وقوع حوادث می‌شود.

اولویت اول اداره کل راه و شهرسازی در بحث پدافند غیرعامل، تقویت زیرساخت‌های سایبری خواهد بود

رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی زنجان، با بیان اینکه در عصر حاضر بیشترین تهدیدات در حوزه سایبری و فناورانه بوده است و دشمنان ملت عمدتاً در صدد مختل نمودن زیرساخت‌های الکترونیکی و سایبری و ایجاد نارضایتی در میان مردم هستند تاکید کرد: اولویت اول اداره کل راه و شهرسازی در بحث پدافند غیرعامل، تقویت زیرساخت‌های سایبری و ایجاد سدی محکم در برابر نفوذ و حملات سایبری خواهد بود.

کرمی اظهار کرد: طی سال گذشته در حوزه پدافند غیرعامل یک مانور دور میزی در بحث پدافند سایبری برگزار شد.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه مدیریت بحران دو مانور قطع برق و راه اندازی دیزل ژنراتورهم طی سال گذشته برگزار شد.

لزوم استفاده از ظرفیت اساتید متخصص جهت برگزاری دوره آموزشی تخصصی در حوزه‌های شهری

رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل راه و شهرسازی زنجان، برلزوم استفاده از ظرفیت اساتید متخصص و مجرب جهت برگزاری دوره آموزشی تخصصی در حوزه‌های شهری تاکید کرد و بیان داشت: در حال مذاکره جهت دعوت از این اساتید در سالجاری هستیم.

کرمی، با یادآوری اینکه زلزله بیشتر به حوزه مدیریت بحران ارتباط دارد تا پدافند غیرعامل، افزود: با برگزاری دوره‌های آموزشی (عمومی وتخصصی) می‌توان نسبت به آگاه سازی بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به رخدادهای طبیعی، میزان و سطح خطرات ناشی از آن و نحوه مواجهه با آن در جهت کاهش خطر و حفظ سلامت و امنیت عموم جامعه اقدامات لازم را انجام داد.

وی بر لزوم تقویت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی با جامعه دانشگاهی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه شاهد افزایش رو به رشدی در تعامل با جامعه دانشگاهی در حوزه‌های مطالعاتی و مباحث مربوط به مدیریت بحران و پدافند غیر عامل هستیم که این امر موجبات اطمینان هرچه بیشتر در ساخت و سازها را به همراه خواهد داشت.