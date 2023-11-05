اخذ سند مالکیت اراضی همچنان در شهرستان طارم ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غفور شفیعی روز یکشنبه گفت: بعد ازسال ۱۳۹۸ اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم ۷۴۷ فقره سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تفکیک و دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این اراضی به زلزله زدگان روستاهای آببر، پیرهمدان، جمال آباد و باکلور در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ واگذار شده بود، ابراز کرد: بعد از تفکیک این اراضی در مرحله انتقال سند به نام متقاضیان است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم گفت: بعد از تأسیس شهرداری درسال ۱۳۷۸ توسعه شهری در شهر آببر بیشتر در اراضی دولتی رخ داده و در این میان صدور سند مالکیت به نام متقاضیان، اختلافات ملکی را به حداقل رسانده و باعث کاهش ورودی پرونده حقوقی به مراجع قضائی می‌شود.

شفیعی تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت اراضی، اقدامات بسیار خوبی انجام می‌گیرد و این مهم همچنان در شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم نسبت به دریافت سند تک برگی بسیار جدی است.