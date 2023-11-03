پروژه تالار مرکزی بیرجند تامین اعتبار شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه شب در مراسم اختتامیه هفته فرهنگی خراسان جنوبی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای بیرجند برگزار شد، با اشاره به اینکه امیدواریم با سفر دو روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خراسان جنوبی شاهد حل بخشی از مشکلات زیرساختی در حوزه فرهنگ این استان باشیم، اظهار کرد: خراسان جنوبی مهد فرهنگ است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی سرزمین مفاخر و مشاهیر بزرگی همچون پروفسور گنجی، معتمدنژاد، شکوهی و همچنین شاعر آیینی از جمله ابن حسام خوسفی و مادران شهدای بزرگی چون سردار شهید کاوه است، گفت: یکی از اصالت‌های این استان وجود بیش از ۲ هزار مسجد و بیش از یک‌هزار اثر ثبت ملی و ۹ اثر ثبت جهانی است.

قناعت با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی در کمک به عتبات عالیات جزو استان‌های برتر کشور است، افزود: این مهم نشان از ارادت مردم مومن این خطه به اهل بیت (ع) دارد.

وی با بیان اینکه درصد مشارکت مردم خراسان جنوبی در انتخابات همواره جزو رتبه‌های اول یا دوم کشور بوده، اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی فرهنگ دوست هستند و به عنوان نمونه ۱۴ روستای دوستدار کتاب در جشنواره روستا و عشایر در سطح ملی حایز رتبه برتر شدند که ۲ روستا از جمله روستای درمیان شهرستان درمیان و روستای اسفندیار شهرستان طبس متعلق به خراسان جنوبی است.

استاندار خراسان جنوبی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار ارتقای رتبه اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی از ۳ به ۲ کشور، حمایت از جذب نیرو برای ادارت فرهنگ و ارشاد، صدور مجوز هنرستان هنرهای زیبا برای پسرانه و احداث ساختمان برای هنرستان هنرهای زیبای پسرانه و دخترانه در استان شد.

قناعت گفت: انتظار می‌رود پروژه تالار مرکزی شهرستان بیرجند که حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تأمین اعتبار ملی شود تا شاهد افتتاح آن در دولت سیزدهم باشیم.

وی خواستار توجه وزیر ارشاد برای تأمین اعتبار و تکمیل پروژه سالن آمفی تئاتر علامه فرزان در بیرجند و سالن‌های آمفی تئاتر شهرستان‌های خراسان جنوبی شد و ادامه داد: خراسان جنوبی این ظرفیت را دارد که همایش‌های ملی و بین‌المللی در استان برگزار شود.