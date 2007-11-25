به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشفی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با خبرنگاران به تشریح دستاوردها و نتایج هشتمین نشست کمیته راهبردی اجلاس احزاب سیاسی آسیایی پرداخت و گفت: این اجلاس هر دو سال یکبار برگزار می شود و زمان، مکان و موضوع آن نیز توسط کمیته راهبردی تعیین می شود. این کمیته نیز در سال بین دو تا سه بار تشکیل جلسه می دهد تا زمینه برگزاری اجلاس بعدی را فراهم کند.

وی با اشاره به رقابت تنگاتنگ ایران و پاکستان برای برگزاری این اجلاس، گفت: بر اساس تصمیم کمیته راهبردی اجلاس احزاب سیاسی آسیایی، قرار است اجلاس سال 2008 در اسلام آباد پاکستان و اجلاس سال 2010 در تهران برگزار شود.

نائب رئیس خانه احزاب با بیان اینکه 9 کشور فیلیپین، کره جنوبی، چین، پاکستان، مالزی، هندوستان، کامبوج، نپال و ایران در هشتمین نشست کمیته راهبردی ایکاپ حضور داشتند، گفت: این اجلاس 16 عضو دارد که روسیه و ترکیه نیز خواهان پیوستن به این اجلاس هستند که در اجلاس بعد در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

نماینده خانه احزاب ایران در کمیته راهبردی اجلاس احزاب سیاسی آسیایی با اشاره به مصوبات هشتمین نشست این کمیته، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این کمیته، اجلاس 2008 اسلام آباد با شعار "حرکت به سوی قرن آسیا" برگزار می شود و موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم، ایجاد صلح و ثبات پایدار، ایجاد بازار یکپارچه انرژی، نقش زنان و جوانان در توسعه، حفظ آثار فرهنگی و مقابله با تخریب اماکن مذهبی و نقش احزاب در صلح پایدار و مبارزه با تروریسم در این اجلاس مطرح خواهد شد.

کاشفی با تأکید بر اینکه ایکاپ در جهت ایجاد دموکراسی از طریق توسعه احزاب گام برمی دارد، تصریح کرد: در جلسه کمیته راهبردی ایکاپ که در تهران برگزار شد، اعضای کمیته بحث کمک دولت ها به احزاب را به صورت پررنگ مطرح کردند و در دستور کار قرار گرفتن توسعه احزاب از سوی دولت ها را خواستار شدند.

وی در مورد عدم عدم حضور هفت عضو ایکاپ در نشست تهران نیز گفت: با توجه به تغییر ساختار نظام تایلند باید در اجلاس بعد نسبت به حضور این کشور در ایکاپ تصمیم گیری شود. کشورهایی نظیر استرالیا، ژاپن، اندونزی و قزاقستان نیز بحث انتخابات در کشورهای خود را مطرح کردند. البته چون 9 عضو در این نشست حضورداشتند ما با مشکلی در برگزاری این نشست مواجه نشدیم.

نائب رئیس خانه احزاب افزود: خانه احزاب ایران پیشنهاد کرده است تا اعضای علی البدل برای ایکاپ پیش بینی شود تا اگر اعضای اصلی قادر به حضور در اجلاس نبودند اعضای علی البدل جایگزین آنها شوند.

نماینده خانه احزاب ایران در کمیته راهبردی اجلاس احزاب سیاسی آسیایی همچنین گفت: ما همچنین پیشنهاد کرده ایم سوریه به عنوان نماینده احزاب عرب به عضویت ایکاپ درآید و در اجلاس آن شرکت کند.

کاشفی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اعضای ایکاپ در دریافت یارانه از سوی دولت ها خود بامشکل مواجهند یا خیر؟ گفت: در نشست کمیته راهبردی ایکاپ، آقای دوونشیا، رئیس کمیته راهبردی به اعضای ایکاپ و نیز اعضای مجمع مجالس آسیایی (APA) پیشنهاد کرد که بحث پرداخت یارانه به احزاب از سوی دولت ها را پیگیری کنند تا این امر به صورت قانون درآید.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نگاه دولت های احزاب عضو ایکاپ دارند، نسبت به احزاب چگونه است؟ گفت: در کشورهای عضو ایکاپ، حزب جایگاه خود را پیدا کرده است و وقتی این احزاب اپوزیسیون نیز می شوند نقش و جایگاهشان حفظ خواهد شد و به رسمیت شناخته می شوند. در خیلی از کشورهای آسیایی جایگاه حزب نهادینه شده است.

نائب رئیس خانه احزاب در پاسخ به این سوال که آیا بحران های داخلی پاکستان تأثیری در برگزاری اجلاس سال 2008 اسلام آباد نخواهد داشت؟ گفت: نماینده پاکستان در ایکاپ اعلام کرده است که در آینده نزدیک بحران داخلی پاکستان با ائتلاف فروکش می کند و مشکل این کشور حل خواهد شد. ضمن اینکه اگر مشکلی در میزبانی اجلاس 2008 وجود داشته باشد دبیرخانه ایکاپ در مورد آن تصمیم گیری می کند.

نماینده خانه احزاب ایران در کمیته راهبردی اجلاس احزاب سیاسی آسیایی در مورد نظر اعضای ایکاپ نسبت به جایگاه احزاب در ایران، گفت: ما از زمان مشروطیت تجربه فعالیت حزبی را در کشور داشته ایم اما این فعالیت پس از انقلاب به صورت مستمر ادامه یافته است. البته با توجه به اینکه بلافاصله پس از انقلاب ما جنگ تحمیلی را پیش رو داشتیم زمینه فعالیت احزاب چندان فراهم نشد و نسبت به کشورهای دیگر آسیایی به آن اندازه پیشرفت نداشتیم.

کاشفی با اشاره به ملاقات اعضای ایکاپ با هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری و ابوترابی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در این دیدارها، هاشمی و ابوترابی در مورد نقش احزاب در برقراری و پیشبرد مردم سالاری نگاه مثبتی داشتند.

وی از مجلس شورای اسلامی به جهت برگزاری هشتمین نشست کمیته راهبردی ایکاپ تشکر کرد و گفت: ما امیدواریم دولت فعلی با همان سیاست قبلی در مورد نقش احزاب در جامعه، به احزاب نگاه کند و در راستای تقویت احزاب تلاش کند.

نائب رئیس خانه احزاب با بیان اینکه خانه احزاب، حزب اسلامی کار و حزب مشارکت ایران اسلامی به نمایندگی از ایران در هشتمین نشست کمیته راهبردی ایکاپ حضور داشتند، اظهار داشت: ایکاپ تاکنون 688 حزب آسیایی را شناسایی کرده که فعالیت این احزاب در انتخابات و میزان کرسی های آنها در کشورشان، ملاک دعوت از احزاب در اجلاس ایکاپ است.

نماینده خانه احزاب ایران در کمیته راهبردی اجلاس احزاب سیاسی آسیایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در هشتمین نشست کمیته راهبردی ایکاپ در مورد تحولات سیاسی ایران بحثی صورت گرفت یا خیر؟ گفت: در این نشست بحث گزارش البرادعی نسبت به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و اعضا حمایت خود را از این گزارش اعلام کردند.

کاشفی ادامه داد: در این نشست ما به نمایندگی از ایران اعلام کردیم که همان طور که کشورهای آمریکایی و اروپایی قادر به استفاده از انرژی هسته ای هستند ما باید حق استفاده از این انرژی را داریم.

وی افزود: در این نشست همچنین بحث تحولات عراق و افغانستان مطرح شد و اعضای کمیته راهبردی ایکاپ بر این نکته تأکید کردند که امور داخلی این کشورها نباید توسط نیروهای بیگانه اداره شود.

نائب رئیس خانه احزاب در واکنش به برگزاری اجلاس احزاب اسلامی که قرار است از سوی حزب موتلفه برگزار شود، گفت: ما از هر فعالیت حزبی و ارتباط برقرار کردن با احزاب سایر کشورها استقبال می کنیم، اما معتقدیم به هر میزان که این اجلاس ها با همگرایی بیشتر با سایر احزاب و نهادهای مرتبط برگزار شود، درجه تأثیرگذاری آنها نیز بیشتر می شود.