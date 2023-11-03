به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه جمعه در عیادت از مصدومان حادثه آتش‌سوزی مرکز کمپ ترک اعتیاد لنگرود در بیمارستان ولایت رشت، اظهار کرد: در این حادثه تاکنون ۳۲ نفر فوت شدند و ۱۶ نفر در بیمارستان رشت بستری هستند که از این تعداد ۲ نفر در بخش آی سی یو تحت مراقبت ویژه قرار دارند.

وی با اشاره به پای کار بودن مسئولان ارشد استان در پیگیری حادثه لنگرود افزود: بررسی علل و عوامل حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود با جدیت ادامه دارد.

وزیر کشور از تشکیل پرونده ویژه برای پیگیری حادثه لنگرود خبر داد و اضافه کرد: پرونده ویژه برای ریشه یابی دلایل وقوع حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود در دادستانی تشکیل شده است.

وحیدی با تاکید بر لزوم رسیدگی به مجروحین و مصدومین حادثه لنگرود بیان کرد: در کنار رسیدگی به مصدومان، شناسایی هویت اجساد سوخته شده حادثه لنگرود در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان بهزیستی فعالیت کنند، افزود: طبق نقل و قول‌ها کمپ دچار حریق شده بیش از حد ظرفیت فعالیت می‌کرد که باید در این خصوص تحقیقات جدی تری صورت گیرد.

وحیدی با اشاره به شرایط نگهداری بیماران در حال پاکسازی اعتیاد بیان کرد: باید مراقبت‌های ویژه از مددجویان کمپ‌های ترک اعتیاد صورت گیرد.