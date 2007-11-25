  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

کتاب "داستانهای علمی تخیلی و فلسفه" منتشر می‌شود

انتشارات بلک‌ول کتاب "داستانهای علمی تخیلی و فلسفه" تدوین سوزان اشنایدر استاد دانشگاه پنسیلوانیا را روان بازار نشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه انتشارات بلک‌ول کتاب، داستانهای علمی تخیلی را فراتر از صرف سرگرمی در نظر گرفته شده است. مورخ معروف بروس این داستانها را ادبیاتی شامل علم و تکنولوژی در نظر می‌گیرد که تجربیاتی مهم از تجربیات انسانی قلمداد می‌شوند.

این کتاب در صدد است پاره‌ای از مسائل فلسفی را که در مورد این داستانها وجود دارند به بحث گذارد. مسائلی مانند واقعیت مجازی، فرا انسان‌گرایی ، سفر زمانی و عصب‌اخلاق.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: آینده، علم و داستانهای علمی تخیلی، پساانسان‌گرایی، آیا شما شبیه یک رایانه هستید؟، مارکسیسم به عنوان یک مابعدالطبیعه، اذهان پیوندی و هوش مصنوعی. 

کد مطلب 592939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها