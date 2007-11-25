به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه انتشارات بلکول کتاب، داستانهای علمی تخیلی را فراتر از صرف سرگرمی در نظر گرفته شده است. مورخ معروف بروس این داستانها را ادبیاتی شامل علم و تکنولوژی در نظر میگیرد که تجربیاتی مهم از تجربیات انسانی قلمداد میشوند.
این کتاب در صدد است پارهای از مسائل فلسفی را که در مورد این داستانها وجود دارند به بحث گذارد. مسائلی مانند واقعیت مجازی، فرا انسانگرایی ، سفر زمانی و عصباخلاق.
عناوین پارهای از فصول کتاب بدین قرارند: آینده، علم و داستانهای علمی تخیلی، پساانسانگرایی، آیا شما شبیه یک رایانه هستید؟، مارکسیسم به عنوان یک مابعدالطبیعه، اذهان پیوندی و هوش مصنوعی.
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