ترویج خرافه پرستی از حربه های جدید دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ استان کرمان اظهار داشت: دشمنان اسلام بخصوص دشمنان مذهب تشییع با اشاعه خرافه پرستی، جبهه جدیدی در مقابله با اسلام ایجاد کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان داشت: تلاش برای ایجاد معرفت نسبت به سیره و سنت ائمه و حفظ وحدت و هوشیاری در مقابل توطئه ها می تواند دشمن را در این زمینه نیز مایوس کند.

قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: در جلسه دبیران استانهای شهرستانهای فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ای با رویکرد فرهنگی، مورد تاکید قرار گرفت که مطابق آن باید با نگاهی نو برنامه ریزی دقیق و هوشمند را در زمینه برنامه های فرهنگی ارائه کنیم.