  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

در هشت ماهه اول امسال ؛

9450 کارت بازرگانی صادر و تمدید شد

آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در اتاق بازرگان و صنایع و معادن تهران از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، به مرز 9450 کارت نزدیک شد تا عملکرد 8 ماهه اتاق بازرگانی پایتخت در صدور و تمدید مهم ترین کارت اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در8 ماه گذشته 9446 فعال اقتصادی کشور برای دریافت ویا تمدید کارت بازرگانی خود اقدام کرده اند که 3774 نفر بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته است.

آمارها نشان می دهد درهرروز کاری اتاق تهران، به طور متوسط،60 کارت بازرگانی صادر ویا تمدید شده،این درحالی است که متوسط صدوروتمدید کارت بازرگانی درمدت مشابه سال گذشته،35 کارت بوده است.

این گزارش ها نشان می دهد تعداد کارت صادروتمدید شده درطول آبان ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 515 کارت بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته است.

کد مطلب 592941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها