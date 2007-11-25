9450 کارت بازرگانی صادر و تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در8 ماه گذشته 9446 فعال اقتصادی کشور برای دریافت ویا تمدید کارت بازرگانی خود اقدام کرده اند که 3774 نفر بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته است.

آمارها نشان می دهد درهرروز کاری اتاق تهران، به طور متوسط،60 کارت بازرگانی صادر ویا تمدید شده،این درحالی است که متوسط صدوروتمدید کارت بازرگانی درمدت مشابه سال گذشته،35 کارت بوده است.

این گزارش ها نشان می دهد تعداد کارت صادروتمدید شده درطول آبان ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 515 کارت بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته است.