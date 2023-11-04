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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۵

برای نخستین بار در خراسان شمالی؛

زمین هاردکورت تنیس در جاجرم افتتاح می‌شود

زمین هاردکورت تنیس در جاجرم افتتاح می‌شود

جاجرم_ رئیس هیات تنیس شهرستان جاجرم گفت: نخستین زمین هاردکورت تنیس خراسان شمالی در جاجرم افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مرتضی اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت و احداث نخستین زمین هاردکورت تنیس خراسان شمالی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در هیأت تنیس شهرستان جاجرم و نخستین زمین تنیس هاردکورت در خراسان شمالی مراحل اولیه ساخت را به اتمام می‌رساند.

رئیس هیأت تنیس شهرستان جاجرم افزود: از جمله اهداف ساخت زمین هاردکورت تنیس بهبود تمرینات ورزشکاران این رشته، صرفه‌جویی ۱۰۰ درصدی در مصرف آب و نیز کم کردن هزینه‌های تعمیرات زمین است.

وی به فاز بعدی این پروژه نیز اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک و با مساعدت مسئولین شهرستانی و استانی مراحل نهایی و زیبا سازی این زمین تنیس انجام می‌شود.

اخوان با بیان اینکه این پروژه در دو فاز زیرسازی با برآورد هزینه ۱۱۰ میلیون تومان و کف سازی با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان تعریف شده است خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این زمین خواهیم بود و امیدواریم با استقبال مردم شهرستان‌های جاجرم و سایر نقاط استان، شاهد رشد و کشف استعدادهای ناب تنیس در این شهرستان باشیم.

کد مطلب 5929410

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