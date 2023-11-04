خراسان شمالی نایب قهرمان مسابقات کشتی باچوخه کشور شد

احمد شکفته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشتی باچوخه کشور اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه کشور با حضور ۱۵۰ چوخه‌کار در قالب ۲۵ تیم از ۱۲ استان در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه به میزبانی سالن هفت تیر تهران یادبود شهید الداغی برگزار شد.

رییس انجمن کشتی باچوخه در ادامه به نتایج کسب شده اشاره کرد و گفت: چوخه کاران در وزن ۶۶ کیلوگرم حمید سلمانیان مقام اول، مهدی قدیمی مقام دوم، علی اسماعیلی مقام سوم، در وزن ۷۴ کیلوگرم علی مردانی مقام اول، حسن موسی زاده مقام دوم و امیر حسین کمایستانی مقام سوم، در وزن ۸۴ کیلوگرم علی دربندی مقام اول، مرتضی وطن‌دوست مقام دوم و امیرباغچقی مقام سوم، در وزن ۹۶ کیلوگرم مصطفی اسکندری مقام اول، عادل آزموده مقام دوم و محمدرضا سعیدی مقام سوم و در +۹۶ کیلوگرم علی بهرامی مقام اول، احمد یزدان‌پناه مقام دوم و علی‌محمد عاشوری مقام سوم را کسب کردند.

شکفته در ادامه افزود: فنی‌ترین چوخه‌کار در این رقابت‌ها مصطفی اسکندری و کاپ اخلاق به تیم کردستان رسید و خراسان رضوی مقام اول، خراسان‌شمالی مقام دوم و یگان ویژه مقام سوم تیمی را به دست آوردند.

رئیس انجمن چوخه خاطر نشان کرد: یک دوره مسابقه پهلوانی در مشهد و یک دوره مسابقات قهرمانی کشور در ملارد نیز از رویدادهای مهم داخل کشور در سال جاری است.

شکفته بیان کرد: این رقابت‌ها در سطح بین‌المللی برگزار شد و مهمانان ویژه‌ای همچون منصور برزگر سرمربی اسبق تیم ملی کشتی، علیرضا رضایی نایب قهرمان المپیک و محمد خاکپور پیشکسوت فوتبال در این رقابت‌ها حضور داشتند.