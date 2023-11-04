جهت گیری های فرهنگ و هنر متناسب با جریان انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: شعار دولت در بخش فرهنگ، عدالت فرهنگی است و در این زمینه نیز گام‌هایی برداشته شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: می‌خواهیم در تمام کشور فضایی را فراهم کنیم که استعدادهای اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه، فعالان حوزه قرآن و کانون‌های فرهنگی – هنری مساجد شکوفا شود.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه می‌خواهیم اصحاب فرهنگ و هنر فرصت کنشگری مثبت در این بخش را داشته باشند، ادامه داد: نگاه ما در دولت به فرهنگ، مجموعه‌ای در عرض سایر مجموع ها و بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و عمرانی نیست بلکه فرهنگ را زیربنا می‌دانیم.

وی ادامه داد: در دولت اینگونه نیست که بگوییم فرهنگ و ارشاد مسئولیت در حوزه هنر و فرهنگ دارد و بقیه وظیفه‌ای در این بخش ندارند بلکه همه پای کار هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه همه بخش‌های دولت، همکار ما در توسعه فرهنگ هستند، گفت: دشمن دقیقاً حوزه فرهنگ را نشانه گرفته است و بسیار امیدوار بود که به انقلاب اسلامی ضربه بزند ولی مردم همواره پای کار آمدند.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه فرصت را برای حضور چهره‌های انقلابی در عرصه فرهنگ و هنر فراهم کرده‌ایم و مسیر آن به وجود آمده است، بیان کرد: جهت گیری های فرهنگ و هنر باید متناسب با جریان انقلاب اسلامی باشد.

وی افزود: در حوزه فرهنگ نگاه ما هم تأمین زیر ساخت و هم داشتن جهت گیری درست و هم موضوعات معیشتی فعالان این بخش است.

وی گفت: خوشبختانه ما در خراسان جنوبی با مردمی مؤمن، انقلابی و ولایتمدار رو به رو هستیم و مجموعه‌های فرهنگی خوبی نیز در استان فعال است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در حوزه زیر ساختی بخش فرهنگ خراسان جنوبی با مشکلاتی رو به رو است که در جلسات مطرح شد، یادآور شد: این وعده را می‌دهیم که این مشکلات را در اسرع وقت با برنامه ریزی مرتفع کنیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه همیشه این دغدغه وجود داشته که مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضمانت اجرایی ندارد، گفت: در دولت سیزدهم توقع این است که با ساز و کارهایی این امر جلو برود و در استان‌هایی که سند مهندسی فرهنگی آن رو نمایی شده است در راستای ارتقای فرهنگ بودجه‌ای را در اختیار خود شورای فرهنگ عمومی قرار دهیم.