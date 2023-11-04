حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تداوم استکبارستیزی را نشان داد

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این روز را نماد پایداری در برابر استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان امسال، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است که هم با اعلام تنفر از عملکرد گذشته و کنونی آمریکا، به‌خصوص در مسئله فلسطین و غزه و هم زمینه‌ای برای فعال‌تر کردن کشورهای اسلامی و جهان غرب در متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت و یاری رساندن به مردم غزه است.

وی گفت: جوانان ایران اسلامی در مبارزه با استکبار، همواره نقشی فعّال و فراموش ناشدنی ایفا کرده‌اند، این‌ها بودند که در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، هویت دینی، خوداتکایی و مبارزه با استکبار را به همگان آموختند. این نوجوانان دانش دوست با شعارهای کوبنده و مشت‌های گره خورده، پایه‌های حکومت مزدور پهلوی را سست کردند و لرزه بر اندام زمام داران کاخ‌های کفر انداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: جوانان شجاع ایران اسلامی، با قیام خویش در روز ۱۳ آبان، به مستضعفان آموختند که برای به دست آوردن حقوق از دست رفته خود، باید با ستم گران جهانی بستیزند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده بیان کرد: در عصر کنونی نیز با توجه به آن رشادت‌ها و حماسه آفرینی‌ها، بر دانش آموزان ما است که سهم مهمی در مبارزه با استکبار بر عهده گیرند و هم چون گذشته، از پیشگامان این قیام ملّی باشند.

وی به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان امسال اشاره کرد و افزود: با توجه به مقاومت ملت غزه و حماس در برابر وقایع فجیع اشغالگران غاصب، راهپیمایی مردم در ۱۳ آبان امسال حال و هوای دیگری دارد و خوشحالیم که امسال پررنگ‌تر از سال‌های گذشته بار دیگر ملت ایران با شعارهای کوبنده خود برائت خود را از دشمنان ابراز و اعلام کردند.