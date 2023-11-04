کشف ۷۶۰ کیلو حشیش در ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دوستعلی جلیلیان، در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس ایرانشهر در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ با انجام کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی از فعالیت مجرمانه یک باند قاچاقچی مواد مخدر باخبر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان از این داشت که این متهمان با تهیه مواد مخدر از یکی از کشورهای همسایه و انتقال آن به شهرستان ایرانشهر قصد حمل به عمق کشور دارند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مأمورین پلیس مواد مخدر با شناسایی مخفیگاه قاچاقچیان به محل نگهداری مواد مخدر اعزام و در بازرسی از محل ۷۶۰ کیلو حشیش را کشف و ضبط شد.

جلیلیان با اشاره به اینکه سوداگران مرگ قبل از حضور مأمورین از محل متواری شدند، خاطرنشان کرد: مجرمان نخواهند توانست از عواقب اقدامات غیر قانونی در امان باشند، شهروندان هرگونه اخبار را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.