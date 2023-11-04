سران طوایف سیستان و بلوچستان آماده دفاع از مردم فلسطین هستند

حاج عبدالنبی کرد امروز شنبه در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در زاهدان، در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۳ آبان، روز شکست هیمنه آمریکا است، افزود: چنین روزی، نماد استکبارستیزی ملت ایران و یادآور شکست هیمنه پوشالی نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جهان‌خوار و روز دانش‌آموز است.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان‌ماه یادآور ایستادگی و مقاومت انسان‌های آزاده در برابر ظلم و استبداد است، بیان کرد: فرزندان انقلاب در این روز با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بار دیگر زیاده‌خواهی و دشمنی استکبار را به همگان ثابت کردند و توطئه‌های شوم آنان را بر ملأ ساختند.

وی افزود: با توجه به تحولات منطقه و حملات ددمنشانه رژیم نامشروع صهیونیستی به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و بمباران شدید این مناطق، امروز راهپیمایی ۱۳ آبان، رنگ و بوی دیگری داشت و حضور هم اقشار مختلف به منزله مشت محکمی بردهان استکبار جهانی و صهیونیست‌ها است.

معتمد و سر طایفه کرد تمین با بیان اینکه استکبارستیزی در تاریخ ایران اسلامی قدمت دیرینه ای دارد، ادامه داد :۱۳ آبان‌ماه به‌عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور ثبت شده و مردم فهمیم ایران اسلامی با حضور پرشور خود در اجتماعات و راهپیمایی استکبارستیزی، آزاده‌خواهی و انزجار از استکبار جهانی را فریاد می‌زنند.

وی اظهار کرد: فرزندان این مرزوبوم در ۱۳ آبان‌ماه، دیوار پوشالی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را شکستند، امروز نیز این حضور پرشور مردم نشان از گام برداشتن ملت در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری در ترویج گفتمان استکبارستیزی و عدالت‌محوری است.

معتمد، ریش سفید و سرطایفه کُرد تمین سیستان و بلوچستان با اشاره به وقایع این روزهای غزه، گفت: تمام طایفه ما و عشایر این استان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و اگر رهبر معظم انقلاب اجازه دهند حتی حاضریم برای دفاع از مردم مسلمان فلسطین جانمان را فدا کرده و از آنها دفاع کنیم.

کرد با بیان اینکه ۱۳ آبان، روز شکست هیمنه آمریکا است، تأکید کرد: روز ۱۳ آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده و یادآور سه واقعه مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار بی‌رحمانه دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است، امید که به زودی نیز شاهد سرنگونی تمامی مستکبران جهان و رهایی مظلومان باشیم.