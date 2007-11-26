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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

26 باند بین المللی مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از متلاشی شدن 26 باند بزرگ و بین المللی مواد مخدر در استان طی هشت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ قاسم رشید نژاد ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در ارومیه اظهار داشت: در این زمینه یک هزار و 76 نفر توزیع کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی یادآور شد: از این باندها 48 قبضه سلاح و 34 دستگاه خودرو از عوامل قاچاق کشف و ضبط شد.

وی در ادامه از کشف بیش از پنج تن انواع مواد مخدر در استان طی هشت ماهه گذشته خبر داد و افزود: این میزان شامل 415 کیلو تریاک، هزار و 131 کیلو گرم مرفین، 290  کیلوگرم حشیش و 60 کیلو گرم هروئین است.

وی در ادامه با اشاره به کشف 51 هزار و 176 عد قرص و آمپول روانگردان از سوداگران مرگ، عنوان کرد: از این میزان 46هزار و 461 عدد انواع قرص اکستازی و بقیه آمپول روانگردان هستند.

سرهنگ رشید نژاد در ادامه از کشفیات 100 درصدی مواد مخدر طی هشت ماهه گذشته خبرداد.

وی عنوان کرد: در مدت مذکور، 9 هزار و 113 نفر در رابطه با مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شده اند.

کد مطلب 592947

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