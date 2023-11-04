به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر جهانی نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجرای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جامعه بسیجیان هستند. تولید قدرت برای مقام معظم رهبری از الزامات بسیج است و ما باید با شناسایی منویات رهبر فرزانه انقلاب در تحقق و توسعه آنها پیش قدم باشیم.‌

فرمانده ناحیه سپاه حضرت ولیعصر (عج) با اشاره به ایتکه بسیج پدیده‌ای سیاسی اجتماعی و یکی از مصادیق سرمایه‌ی اجتماعی کشور است اظهار کرد: در طول ۴ دهه گذشته پس از انقلاب نقش بسزایی در پیشبرد اهداف انقلاب داشته است.‌

جهانی نژاد بیان کرد: در سال گذشته بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته رتبه اول را در بین شهرستان‌های استان تهران در اجرای مأموریت‌ها و گرامیداشت هفته بسیج کسب کردیم.‌

وی افزود: ۴۵۰ عنوان برنامه از ۲۹ آبانماه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در محلات و مساجد توسط پایگاه‌های بسیج سطح شهرستان به اجرا خواهد در آمد.