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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۱

رییس پلیس راهور البرز خبر داد؛

اجرای محدودیت‌های ترافیکی مراسم روز ۱۳ آبان در البرز

اجرای محدودیت‌های ترافیکی مراسم روز ۱۳ آبان در البرز

کرج- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از اعمال محدودیت ترافیکی در مراسم ۱۳ آبان در شهرستان کرج در این استان خبر داد.

سرهنگ حمدالله رحمتی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور برگزاری مراسم روز دانش آموز محدودیت‌های ترافیکی در شهر کرج اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده مقرر شد که این محدودیت در بلوار امامزاده حسن (ع) از تقاطع مصباح تا امامزاده و بالعکس، خیابان زکریای رازی (حدفاصل تقاطع کارخانه قند تا سه راه خوابگاه) و بلوار شهید شریفی، از میدان توحید به سمت امامزاده حسن (ع) اجرا شود.

سرهنگ رحمتی پور افزود: کارکنان پلیس راهور استان البرز با حضور حداکثری از ساعات ابتدایی روز به منظور تأمین نظم و امنیت ترافیکی، محل برگزاری مراسم به صورت ویژه تحت پوشش ترافیکی قرار گرفته تا عبور و مرور شهروندان تسهیل شود.

وی از عموم مردم درخواست کرد ضمن همکاری با کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف و پارک خودروهای شخصی در محل‌های اعلامی اجرای محدودیت خودداری کنند و هنگام رانندگی با توجه به تردد عابرین از عرض راه با توجه کافی به جلو و سرعت مطمئن برانند. همچنین عابرین از محل‌های ایمن مشخص شده و گذرگاه‌های عابر پیاده تردد کنند.

کد مطلب 5929486

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