ابراهیم ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز ۱۳ آبان یادآور سه حادثه مهم در تاریخ تحولات معاصر ایران است، ۱۳ آبان سال ۴۳ سالروز دستگیری حضرت امام خمینی (ره) توسط رژیم منحوس پهلوی به دلیل افشاگری حضرت امام (ره)، علیه قانون ننگین کاپیتولاسیون بود و در پی تبعید ایشان موجی از اعتراض‌ها به‌صورت تظاهرات و تعطیلی مدارس آغاز شد که زمینه‌ساز انقلاب بود.

وی افزود: حادثه مهم دیگر سال ۱۳۵۷ رخ داد، در آن روز اعتراض دانش‌آموزان به رژیم پهلوی در دانشگاه تهران رخ داد و اگرچه باعث شهادت تعداد زیادی از دانش‌آموزان شد، اما مانعی برای ادامه مبارزه آنان نبود و نقطه عطفی برای شروع مبارزاتی علیه رژیم پهلوی شد، فردای آن روز تظاهرات وسیع‌تری در تهران رخ داد و باعث تسریع در روند پیروزی انقلاب شد.

مسئول بسیج مهندسین شهرستان شهرکرد با اشاره به سال‌روز تسخیر لانه جاسوسی در سیزدهم آبان بیان داشت: تسخیر لانه جاسوسی زمینه‌ساز تثبیت و استمرار انقلاب اسلامی شد و این حرکت باعث شد ابهت پوشالی آمریکا درهم شکسته شود و از طرفی هم پژواک مظلومیت و آزادگی ملت مسلمان ایران به سراسر ایران بود.

ابراهیمی با بیان اهمیت لانه جاسوسی ادامه داد: این موضوع به حدی مهم است، که حضرت امام خمینی (ره) آن را انقلاب دوم نامیدند و ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی نامیده شده است تا در این روز با توجه به دشمنی همیشگی و پایان‌ناپذیر آمریکا و استکبار که لزوم هوشیاری در برابر آن و مبارزه با آن است، هیچگاه فراموش نشود.

وی با بیان اینکه یوم اللّه ۱۳ آبان، یادآور حماسه‌ها، ایثارها و فداکاری‌های دانش آموزان است افزود: این روز باشکوه بدین سبب روز دانش‌آموز نامیده شد، تا خاطره فرزندان دلیر انقلاب برای همیشه جاودان بماند و درسی فراموش‌ناشدنی برای تمام دانش آموزان در سراسر گیتی باشد که با ابرقدرت‌های چپاول‌گر به مبارزه بی‌امان بپردازند و عزّت را بر زندگی ذلت‌بار ترجیح دهند.

مسئول بسیج مهندسین شهرستان شهرکرد ادامه داد: روز سیزدهم آبان به همه مستضعفان جهان آموخت که بر ضد مستکبران قیام کنند و حقوق ازدست‌رفته خویش را از چنگال استکبار و استعمار بیرون بکشند.

ابراهیمی بیان داشت: پیام روز سیزدهم آبان به مسلمانان این است که، تنها در برابر پروردگار جهانیان و مکتب توحید به نماز بایستند و فقط در پیش گاه خدا به کرنش بنشینند و تا همیشه زمان در برابر ظلم و زورگویی ابرقدرت‌ها سر تسلیم فرود نیاورند.