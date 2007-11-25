300 هزار نفر از نمایشگاه گردشگری شیراز بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بابک جوام، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به این حجم استقبال، پیش بینی می شود شمار بازدیدکنندگان از مرز 500 هزار نفر نیز بگذرد.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در قالب 10 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی سرپوشیده و باز، 300 غرفه و 150 شرکت کننده در محل نمایشگاه دائمی فارس در شهرک گلستان شیراز برپا شده است.

جوام ادامه داد: در این نمایشگاه نمایندگان هشت کشور مالزی، ترکیه، هند، آفریقای جنوبی، کنیا، قبرس و عمان در قالب 11غرفه و 25 استان کشور در بقیه غرفه ها به نمایش صنایع دستی و فرصت های گردشگری خود می پردازند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی بازار گردگشری و صنایع دستی خاورمیانه از اول تا چهارم آذر در شیراز برپاست.