۱۳ آبان نقطه عطفی در پیروزی مقاومت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری به مناسبت حماسه ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی پیامی صادر و اظهار کرد: ان الله مع الصابرین امت مسلمان جهان و ملت سلحشور ایران اسلامی، امسال در حالی وارد روز ۱۳ آبان شده‌ایم که حماسه و شهادت و روح استکبار ستیزی، روایت اول در سراسر جهان شده و مردم قهرمان و مقاوم غزه در زیر بمباران‌های وحشیانه رژیم اشغالگر قدس با تمام ایمان و توان خود مقاومت می‌کنند و اجازه به رژیم صهیونیستی نمی‌دهند که بتواند آنان را از پای در بیاورد.

در این پیام آمده است: امروز، غزه با تقدیم هزاران شهید به جریان مقاومت اسلامی، هیمنه و ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکسته و این رژیم کودک کش را مستاصل و درمانده کرده است. اگرچه رژیم صهیونیستی به قتل عام خود ادامه می‌دهد اما همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «پیروزی نزدیک است».

در ادامه اعلام شده است :۱۳ آبان روز استکبار ستیزی، روز تبعید امام خمینی (ره)، روز دانش آموز و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا برای همه شما مردم ولایتمدار خراسان و ایران اسلامی و امت اسلام پر برکت بوده است و ما به عنوان پیروان صدیق و صادق امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه‌ای، ولی امر مسلمین جهان، از جوار مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام با افتخار و سربلندی پیمان می‌بندیم که در جریان مقاومت در برابر استکبار جهانی و حفظ ارزش‌های اسلام و انقلاب، تا آخرین قطره خون خود را نثار کنیم و از پا ننشینیم. استکبار، امروز ضعیف‌تر از همیشه در مقابل ملت‌های آزادی‌خواه جهان زانو زده است.

در متن پیام استاندار خراسان رضوی آمده است: باید گفت؛ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ نقطه عطفی در پیروزی مقاومت اسلامی و استکبار ستیزی ملت مسلمان ایران و جهان است و همچنان که امام خمینی (ره) در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان ۱۳۵۷ فرمودند «پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است.