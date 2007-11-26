نیم فصل دوم را با پیروزی بر پارس جنوبی آغاز می کنیم

محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مدت تعطیلی رقابتهای نیم فصل، تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشتیم و با آمادگی کامل در رقابتهای نیم فصل دوم حاضر خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: دو بازیکن اصلی تیم بدلیل همراهی تیم ملی در تمرینات حضور نداشتند و با اضافه شدن آنها، آخرین هماهنگی ها را برای آغاز رقابتهای نیم فصل انجام خواهیم داد.

موسوی در مورد تیم پارس جنوبی گفت: تیم نفت نسبت به سال گذشته متحول شده و با جذب چند بازیکن خلاق از جمله تیمهای خوب و قدرتمند رقابتهای امسال به شمار می رود و دیدار ما با این تیم از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

سرمربی تیم هندبال صنعت مس کرمان، ابراز امیدواری کرد: با انگیزه موجود در بازیکنان و با برنامه ریزیهای صورت گرفته، این تیم بتواند همانند رقابتهای دور رفت از مدعیان قهرمانی باشد.