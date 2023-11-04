نقش ویژه گمرک در توسعه تجارت و پیشرفت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، واقف بهروزی صبح شنبه در دیدار با صادق نامدار سرپرست حوزه نظارت گمرکات آذربایجان‌شرقی و جمعی از مدیران این سازمان، با بیان اینکه عملکرد گمرک در توسعه و تجارت استانی و ملی، کلیدی است، اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها نقش ویژه‌ای در توسعه و پیشرفت بر عهده دارند و تردیدی نیست که گمرک، از این قاعده مستثنی نیست.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: ایجاد مسیر سبز و تسهیل امور فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، موجب توسعه سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری خواهد بود و در نهایت، موجب توسعه اقتصادی استان و کشور خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان و همچنین ایجاد کریدورهای اقتصادی برای تسهیل در صادرات، رونق تبادلات اقتصادی بین کشورهای همسایه را فراهم خواهد آورد.

وی اضافه کرد: تلاش برای جلوگیری از قاچاق کالا و همچنین شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد، به عنوان عوامل مؤثر و مهم بر افزایش صادرات قانونی و پیشرفت تولید باید بصورت مستمر مورد پیگیری و رصد قرار گرفته و در صدر اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی استان قرار داشته باشد.