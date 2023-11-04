تبدیل رأی قلع به پرداخت جریمه تا پایان آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک ماه بیشتر فرصت برای استفاده از بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه باقی نمانده است، اظهار کرد: مالکان حداکثر می‌توانند تا فرصت تعیین شده در قانون (پایان آذرماه سال جاری)، نسبت به پیگیری جهت تبدیل رأی قلع به پرداخت جریمه و عوارض اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه پس از واریز عوارض نقدی جریمه به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده صد لغو می‌شود، افزود: واریز عوارض صدور پروانه در این قانون مشمول هیچ‌گونه تخفیفی نمی‌شود.

شهردار شهرکرد بیان کرد: در این قانون بند "ت" تبصره ۶ آمده است که چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نشده و استحکام بنا توسط شهرداری تأیید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.

واحدیان ادامه داد: همچنین چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده اما از نظر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید شود، پس از احراز مالکیت، رأی قلع بنا به پرداخت جریمه و عوارض بر اساس نرخ روز تبدیل می‌شود.

وی گفت: تعدادی از مالکین در منطقه یک و دو مراجعه نموده و تعیین تکلیف شدند اما آن دسته از مالکانی که تاکنون مراجعه ننموده‌اند، می‌توانند تا یک ماه آینده از فرصت باقی مانده بهره‌مند شوند.