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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

شهردار شهرکرد خبر داد؛

تبدیل رأی قلع به پرداخت جریمه تا پایان آذرماه

تبدیل رأی قلع به پرداخت جریمه تا پایان آذرماه

شهرکرد_شهردار شهرکرد گفت: مالکان حداکثرمی‌توانند تا فرصت تعیین شده در قانون (پایان آذرماه سال جاری)، نسبت به پیگیری جهت تبدیل رأی قلع به پرداخت جریمه و عوارض اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک ماه بیشتر فرصت برای استفاده از بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه باقی نمانده است، اظهار کرد: مالکان حداکثر می‌توانند تا فرصت تعیین شده در قانون (پایان آذرماه سال جاری)، نسبت به پیگیری جهت تبدیل رأی قلع به پرداخت جریمه و عوارض اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه پس از واریز عوارض نقدی جریمه به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده صد لغو می‌شود، افزود: واریز عوارض صدور پروانه در این قانون مشمول هیچ‌گونه تخفیفی نمی‌شود.

شهردار شهرکرد بیان کرد: در این قانون بند "ت" تبصره ۶ آمده است که چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نشده و استحکام بنا توسط شهرداری تأیید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.

واحدیان ادامه داد: همچنین چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده اما از نظر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید شود، پس از احراز مالکیت، رأی قلع بنا به پرداخت جریمه و عوارض بر اساس نرخ روز تبدیل می‌شود.

وی گفت: تعدادی از مالکین در منطقه یک و دو مراجعه نموده و تعیین تکلیف شدند اما آن دسته از مالکانی که تاکنون مراجعه ننموده‌اند، می‌توانند تا یک ماه آینده از فرصت باقی مانده بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5929566

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