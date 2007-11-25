برپایی نمایشگاه بزرگ کمپینگ گردشگری کشور در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجری این کمپینگ پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، آشنا سازی مردم و علاقمندان به گردشگری و کمیپنگ و نحوه استفاده از آن در طبیعت را به عنوان اهداف برپایی این نمایشگاه برشمرد و افزود: نمایشگاه مذکور در دو هزار متر مربع فضای نمایشگاهی در سالن ملاصدرا نمایشگاه بین المللی فارس ایجاد شده است.

علیرضا قاجار با بیان اینکه در این نمایشگاه تمام امکانات یک کمپینگ واقعی در هر نوع طبیعت تعبیه شده است، یادآورشد: امکانات مورد نیاز برای کویر، کوهستان، ارتفاعات، اطراف دریاچه ها و سواحل از جمله امکانات نمایش داده شده در این نمایشگاه است.

وی با تاکید براینکه هنوز فرهنگ استفاده از کمپینگ در گردشگری ایران به صورت علمی نهادینه نشده است، بیان داشت: در قالب کمپینگ هر شیوه استفاده از طبیعت روش علمی دارد به گونه ای که وقتی کمپینگ جمع آوری شد هیچ نوع اثری از وجود آن مشاهده نمی شود.

نمایشگاه کمپینگ گردشگری در حاشیه نمایشگاه گردشگری خاورمیانه در شهرک گلستان شیراز پذیرای علاقمندان است.