راهپیمایی ۱۳ آبان در مناطق مختلف گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همگام با سراسر کشور اقشار مختلف مردم استان گیلان زیر بارش شدید باران با حضور پرشور خود و سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» حماسی دیگر در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال به نمایش گذاشتند.

فرهنگیان و دانش آموزان استان گیلان نیز همگام با سایر قشرها با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، رویکرد استکبارستیزی خود را بار دیگر فریاد زدند و عزتمندی ایران را به جهانیان نشان دادند.

در رشت مرکز استان گیلان نیز قشرهای مختلف مردم شامل دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان، بازاریان، کارمندان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضوری گسترده و پرشور دارند.