به گزارش خبرنگار مهر، "معمای خونآشام" با تنظیم حسین یعقوبی، کارگردانی مهین فردنوا و تهیهکنندگی محمد مهاجر پخش میشود. داستان این نمایش بر اساس یکی از قصههای شرلوک هلمز روایتگر مردی است که فکر میکند زنش خونآشام است. در این نمایش احمد آقالو بازی میکند.
نمایش طنز فانتزی "سیزدهمین جزیره" هم به نویسندگی پیمان مجیدی، کارگردانی ژاله علو، تهیهکنندگی نینا ایزدیار و سردبیری رشیدبیگی هفتم آذر از رادیو جوان پخش میشود. داستان نمایش درباره سه مرد است که در جزیرهای دورافتاده گرفتار و هر کدام فکری دارند. در این نمایش ایوب آقاخانی و اسماعیل بختیاری بازی میکنند.
هشتم آذر نمایش "اهریمن خیانت" با تنظیم حسین یعقوبی، کارگردانی ندا هنگامی، تهیهکنندگی شهلا نیساری و سردبیری رشیدبیگی از رادیو جوان روی آنتن میرود. این نمایش به اتفاقات انقلاب کبیر فرانسه میپردازد. نمایش "یک خواب خوش" به نویسندگی یونس صحرارو، کارگردانی آشا محرابی و سردبیری فاطمه دلیری هم پنجم آذر از رادیو جوان پخش میشود.
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