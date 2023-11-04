به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی جوی ناپایدار طی امروز در استان حاکم بوده و فعالیت متناوب سامانه بارشی موجب ابرناکی، وزش باد گاهی به نسبت شدید و غرش آذرخش می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در ارتفاعات به صورت برف، پدیده مه و احتمال بارش تگرگ خواهد بود، اظهار کرد: از روی یکشنبه جوی پایدار در استان حاکم می‌شود.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به شدت بارش‌ها در برخی ساعات روز، احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها و اختلال در تردد شهری دور از انتظار نیست.

امیدفر، خواستار عدم اتراق در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و پرهیز از صعود به مناطق مرتفع و کوهستانی و انجام فعالیت‌های کوهنوردی و اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر شد.