به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان و روز دانش آموز همزمان با سراسر ایران اسلامی و با حضور گسترده دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در بندرعباس برگزار شد.

در این راهپیمایی که از میدان امام در شهر بندرعباس آغاز شد و تا مصلی بزرگ بندرعباس ادامه یافت، جوانان و نوجوانان پرشور بندرعباسی با در دست داشتن تصاویری از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و نیز تصاویری از شهید سلیمانی و شهدای دانش‌آموز، نسبت به سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا و متحدانش ابراز انزجار کردند.

در این مراسم والدین هم مشتاقانه در کنار دانش آموزان و فرزندانشان حضوری پر رنگ و پر شور داشتند. خیل گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان از بی نتیجه بودن توطئه‌های دشمنان در ایجاد ناآرامی‌ها در استان هرمزگان است.

دانش آموزان و شرکت کنندگان در راهپیمایی شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.