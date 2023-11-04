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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

خلیج فارس یکصدا مرگ بر اسراییل شد؛

راهپیمایی ۱۳ آبان در بندرعباس با حضور پررنگ دهه هشتادی‌ها

راهپیمایی ۱۳ آبان در بندرعباس با حضور پررنگ دهه هشتادی‌ها

بندرعباس - راهپیمایی روز دانش آموز در بندرعباس در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس با حضور گسترده دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان و روز دانش آموز همزمان با سراسر ایران اسلامی و با حضور گسترده دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در بندرعباس برگزار شد.

در این راهپیمایی که از میدان امام در شهر بندرعباس آغاز شد و تا مصلی بزرگ بندرعباس ادامه یافت، جوانان و نوجوانان پرشور بندرعباسی با در دست داشتن تصاویری از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و نیز تصاویری از شهید سلیمانی و شهدای دانش‌آموز، نسبت به سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا و متحدانش ابراز انزجار کردند.

در این مراسم والدین هم مشتاقانه در کنار دانش آموزان و فرزندانشان حضوری پر رنگ و پر شور داشتند. خیل گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان از بی نتیجه بودن توطئه‌های دشمنان در ایجاد ناآرامی‌ها در استان هرمزگان است.

دانش آموزان و شرکت کنندگان در راهپیمایی شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

کد مطلب 5929601

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