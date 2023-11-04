ماموستا اسلام راعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از زمان آدم تا خاتم، این دشمنی یهود با مسلمانان، بوده و خواهد بود، اظهار داشت: متأسفانه با وجود اینکه مسلمانان، پیامبر و کتاب و خدای یهود را قبول دارند اما امید است که آنان به راه راست هدایت شوند و از این جهالت و نسل‌کشی دست بردارند. امت اسلامی باید غاصبان بی‌اصالت را بسان ید واحد نابود کنند

وی افزود: بی‌تردید آنان دشمن مسلمانان هستند و از دشمن انتظار محبت نباید داشت و بنابراین باید به این فکر بود که مسلمانان متحد باشند تا بتوانند با حفظ ارزش‌های اسلام و دین، آنها را بر سر جای خود بنشانند.

ماموستا راعی با اشاره به ضرورت اتحاد مسلمانان در بین تمامی اقوام، گرایش‌ها و اعتقادات اظهار کرد: بی‌تردید امت اسلامی باید به‌سان ید واحد باشند تا این غاصبان بی‌اصالت نابود شده و این نسل مظلوم از دست جنایتکاران نجات یابند.

عضو شورای روحانیت تکاب با اشاره به اینکه بنا بر اشعار سعدی، " تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی" گفت: از سوی دیگر در قرآن کریم آمده است که هر کس، هر فردی را بکشد به‌سان این است که جامعه‌ای را کشته و هر کس، فردی را زنده کند یعنی جامعه‌ای را زنده کرده است.

وی افزود: بر این اساس، بی‌تفاوتی زمامداران ممالک اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی، بی‌عرضگی آنها را می‌رساند چون زمام و افسارشان دست استکبار است و مطیع و وابسته آنان هستند.