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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

عضو شورای روحانیت تکاب:

امت اسلامی باید غاصبان بی‌اصالت را بسان ید واحد نابود کنند

امت اسلامی باید غاصبان بی‌اصالت را بسان ید واحد نابود کنند

ارومیه-عضو شورای روحانیت تکاب با اشاره به ضرورت اتحاد مسلمانان گفت: امت اسلامی باید بسان ید واحد باشند تا غاصبان بی‌ اصالت را نابود کنند.

ماموستا اسلام راعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از زمان آدم تا خاتم، این دشمنی یهود با مسلمانان، بوده و خواهد بود، اظهار داشت: متأسفانه با وجود اینکه مسلمانان، پیامبر و کتاب و خدای یهود را قبول دارند اما امید است که آنان به راه راست هدایت شوند و از این جهالت و نسل‌کشی دست بردارند. امت اسلامی باید غاصبان بی‌اصالت را بسان ید واحد نابود کنند

وی افزود: بی‌تردید آنان دشمن مسلمانان هستند و از دشمن انتظار محبت نباید داشت و بنابراین باید به این فکر بود که مسلمانان متحد باشند تا بتوانند با حفظ ارزش‌های اسلام و دین، آنها را بر سر جای خود بنشانند.

ماموستا راعی با اشاره به ضرورت اتحاد مسلمانان در بین تمامی اقوام، گرایش‌ها و اعتقادات اظهار کرد: بی‌تردید امت اسلامی باید به‌سان ید واحد باشند تا این غاصبان بی‌اصالت نابود شده و این نسل مظلوم از دست جنایتکاران نجات یابند.

عضو شورای روحانیت تکاب با اشاره به اینکه بنا بر اشعار سعدی، " تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی" گفت: از سوی دیگر در قرآن کریم آمده است که هر کس، هر فردی را بکشد به‌سان این است که جامعه‌ای را کشته و هر کس، فردی را زنده کند یعنی جامعه‌ای را زنده کرده است.

وی افزود: بر این اساس، بی‌تفاوتی زمامداران ممالک اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی، بی‌عرضگی آنها را می‌رساند چون زمام و افسارشان دست استکبار است و مطیع و وابسته آنان هستند.

کد مطلب 5929604

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