۱۳ آبان نماد شکست استکبار جهانی درمقابل عزم و اراده ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در پیامی که روز شنبه صادر کرده، آورده است: واقعه سیزده آبان که به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی، انقلاب دوم نامیده شد، یادآور به زانو درآمدن دیو استعمار و کوتاه کردن دست استکبار جهانی از کشور عزیزمان، ایران اسلامی است؛ این روز که به‌راستی روز پایداری ملت در برابر آمریکای شیطان صفت است، به دل‌های مؤمنان جسارت، استکبار ستیزی و درس شهادت و دلیری آموخت و به همه مظلومان جهان ثابت کرد با عزمی راسخ می‌توانند چپاولگران و ظالمان را به زباله دان تاریخ بسپارند.

در ادامه این پیام آمده است: تاریخ پر افتخار سرزمین عزیزمان ایران برگ‌های زرین فراوانی از مبارزه با ظلم و استکبار ستیزی دارد؛ مردم آزاده این خاک هیچ گاه در مقابل زورمداران و مستکبران سرتسلیم فرود نیاورده‌اند و پیوسته با نثار جان از استقلال و هویت تاریخی و اعتقادی خود دفاع کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و ادای احترام به حماسه‌آفرینان ۱۳ آبان، این روز را به همه دانش آموزان، معلمان و ملت ایران به‌ویژه مردم ولایتمدار آذربایجان غربی تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده است که ملت ایران در حفظ و صیانت از دستاوردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله‌العالی)، تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت موفق و سربلند باشد.