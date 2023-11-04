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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

آغاز خروش مردم ولایتمدار اراک در ۱۳ آبان

آغاز خروش مردم ولایتمدار اراک در ۱۳ آبان

اراک- خروش استکبار ستیزی مردم ولایتمدار اراک در ۱۳ آبان‌روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با دیگر نقاط استان مرکزی از میدان شهدای این شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان اراک از ساعات اولیه صبح شنبه در حالی که دست نوشته‌ها و تمثال امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری را در دست داشتند خود را به میدان شهدای این شهر رساندند و پس از اجتماع گسترده از میدان شهدا به سمت مصلی بیت‌المقدس به راه افتادند.

مردم همچنین با در دست داشتن دست نوشته‌هایی ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران و همچنین محاکمه عناصر آشوبگر هستند.

اراکی‌ها از مسیرهای تعیین شده با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست به سمت مصلای بیت المقدس در حال حرکت هستند.

کد مطلب 5929625

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