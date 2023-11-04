آغاز خروش مردم ولایتمدار اراک در ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان اراک از ساعات اولیه صبح شنبه در حالی که دست نوشته‌ها و تمثال امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری را در دست داشتند خود را به میدان شهدای این شهر رساندند و پس از اجتماع گسترده از میدان شهدا به سمت مصلی بیت‌المقدس به راه افتادند.

مردم همچنین با در دست داشتن دست نوشته‌هایی ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران و همچنین محاکمه عناصر آشوبگر هستند.

اراکی‌ها از مسیرهای تعیین شده با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست به سمت مصلای بیت المقدس در حال حرکت هستند.