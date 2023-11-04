برنامه دیدارهای تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان کشورمان با ترکیب ۲۰ بازیکن و ۷ همراه پنجشنبه شب عازم مسابقات کاپ توسعه جهانی در کشور لهستان شد.
کاپ توسعه زنان هاکی روی یخ فدراسیون جهانی مسابقه بین کشورهای عضو فدراسیون بینالمللی هاکی روی یخ است که از پنج قاره در شرف پیوستن به دویژنهای جهانی این رشته ورزشی هستند.
تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در نخستین حضور بینالمللی نایب قهرمانی آسیا شد. برنامه مسابقات تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در کاپ جهانی لهستان به شرح زیر است:
دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰
ایران - ایرلند
سه شنبه ۱۶ آبان ساعت ۲۱:۳۰
ایران - آرژانتین
چهارشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰
ایران - کلمبیا
فاطمه اسماعیلی، مژگان شاهسوند، دیانا فرزامنیا، حدیثه پورهاشمی، یگانه بهرامی، سارینا خسروی، درسا رحمانی، عسل حیدری، زهرا رضایی، دیبا فرزامنیا، نیلوفر عسگری، هدیه آقایی، شبنم عرب، اعظم سنایی، حدیث خلج، نگار خرم، الهام مدیردهقان، نگار ارجمند، آرزو ایزدی، زهرا قاسمی ترکیب تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران را تشکیل میدهد.
تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران پس از این مسابقات، عازم رقابتهای آسیایی خواهد شد که در فروردین ماه برگزار میشود. همچنین نمایندگان کشورمان در پایان سال ۱۴۰۳ در بازیهای زمستانی هاربن چین شرکت خواهند کرد.
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