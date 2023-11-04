شناسایی یک شبکه گسترده شاهدان دروغین در ۶ حوزه قضایی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: اعضای این شبکه در قالب ۶ باند در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، آق قلا، علی آبادکتول و خان ببین، شاهدان دروغین را ساماندهی کرده بودند که با حضور در دادگاه‌ها و دادسراهای استان، در ازای دریافت پول، به نفع یکی از طرفین دعوی، شهادت دروغ می‌دادند.

وی افزود: ۱۲ سرکرده این ۶ باند که با یکدیگر در ارتباط بودند، شناسایی و دستگیر شده‌اند و تحقیقات بیشتر برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان درباره نحوه شناسایی این شبکه گفت: کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان چند ماه پیش زمان رصد ورودی دادگستری گرگان به رفت و آمد چند نفر که به عنوان شاهد در دست کم ۲۰ پرونده به عنوان شاهد حاضر شده بودند، مشکوک شدند. آسیابی افزود: در ادامه اقدامات اطلاعاتی، ۳ سرکرده آنان شناسایی و همه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: سرنخ‌های به دست آمده در تحقیقات از این سه نفر، کارشناسان حفاظت و اطلاعات استان را به ۵ باند دیگر از شاهدان دروغین در شهرهای گنبدکاووس، علی آبادکتول، خان ببین، آزادشهر و آق قلا رساند که به صورت شبکه ای با اعضای این باند در گرگان، افراد را ساماندهی و به متقاضیان برای شهادت دروغ، معرفی می‌کردند.

آسیابی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته هر ۱۲ نفر سرکرده این باندها در استان دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند ادامه دارد.

وی در ادامه از اقدامات ویژه حفاظت و اطلاعات دادگستری استان برای برخورد با کارچاق کن‌ها و شاهدان دروغ هم در استان خبر داد و بیان کرد: برای تسهیل در شناسایی این متخلفان، نیروهای ویژه حفاظت و اطلاعات در همه حوزه‌های قضائی استان مستقر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه سامانه ۱۵۸۰ پل ارتباطی مردم با حفاظت و اطلاعات دادگستری است، گفت: مردم در تماس با این سامانه می‌توانند، کارچاق کن‌ها، شاهدان دروغین و تخلف‌های احتمالی که در دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه مشاهده می‌کنند اطلاع دهند.

وی افزود: این سامانه با هدف سهولت دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات و تنگ کردن عرصه بر سودجویان و متخلفان راه اندازی شده است.