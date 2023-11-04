برپایی همایش تامین مالی صنعت فولاد با ابزارهای نوین پولی و مالی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی Kish Invex ۲۰۲۳ دو شکل جدید از تأمین مالی را در صنعت فولاد معرفی خواهد شد. شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت توسعه سنگ آهن مرکزی سام، گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج و بانک رفاه کارگران در این همایش تخصصی از روش‌های نوین تأمین مالی صنعت فولاد در بازار پولی و مالی سخن می‌گویند.

همایش در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲ در هتل پالاس جزیره کیش برگزار می‌شود. مسئله مورد بررسی در این همایش، بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و سازوکار واقعی تأمین مالی از طریق انتشار گواهی سپرده کالایی روی محصول گندله آهن و انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص بانک رفاه است.

گواهی سپرده کالایی بنا بر تعریف نوعی اوراق بهادار است که مالکیت بر مقدار معینی کالا را تضمین می‌کند. استفاده از این ابزار مالی فواید مختلفی دارد که از بین آن‌ها می‌توان به کاهش تأثیر نوسان قیمت‌ها برای خریداران و تسهیل تأمین مالی و کاهش هزینه‌های این فرایند برای تولیدکنندگان، اشاره کرد.

اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص با هدف حمایت از تولید ملی و در راستای تأمین مالی طرح‌های مختلف اقتصادی بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. این اوراق الکترونیکی، مدت‌دار، با نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری از قبیل مدت، نرخ سود علی‌الحساب، مقاطع پرداخت سود و … در آن قید می‌شود.

از شرکت توسعه سنگ آهن مرکزی سام چه می‌دانیم؟

هدف اصلی شرکت سام ادغام روندهای نوین چالاک و انعطاف‌پذیر مالی در صنعت آهن و فولاد است. این شرکت به عنوان بازوی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین متولی تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شش زمینه مختلف خدمات خود را ارائه می‌دهد: مدیریت تأمین مالی طرح‌ها و نقدینگی شرکت‌ها، برنامه‌ریزی جامعه کاهش ریسک و نقدینگی و دارایی، مشاوره و ارزیابی سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه، مذاکره و مدیریت امور پذیرش در بورس و مدیریت امور چاپ انواع اوراق بدهی و مذاکرات مربوطه.

از بین پروژه‌های گوناگون شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می‌توان به چند مورد بسیار برجسته اشاره کرد که نشان‌دهنده تلاش جدی این گروه در پیشرفت صنعت آهن و فولاد کشور است: ایجاد زیرساخت تأمین آب شبکه انتقال فاضلاب شهری یزد، توسعه زنجیره ارزش کارخانه آهن اسفنجی ۱.۷ میلیون تنی، توسعه ظرفیت بهره برداری از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت معدن آریز، توسعه زنجیره ارزش از طریق احداث فاز ۳ کارخانه کنسانتره، تأمین زیرساخت انرژی با احداث نیروگاه گازی اختصاصی و بهینه‌سازی خطوط تولید گندله.

تأمین مالی مشاور سرمایه‌گذاری ترنج

گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در دهمین سال فعالیت خود است. این گروه که بیشتر در زمینه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، در زمینه‌های مختلفی مانند تأمین مالی هم فعالیت چشمگیری دارد.

از بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت گروه ترنج می‌توان به صندوق‌های سرو، افران، زیتون، انار و تمشک اشاره کرد. با این‌حال نباید فراموش کرد که گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در سه زمینه بزرگ، خدمات مالی خود را هم به شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی ارائه می‌کند: سبدگردانی اختصاصی، بازارگردانی و تأمین مالی.

پروژه تأمین مالی ترنج جنبه‌های مختلفی دارند که از بین آن‌ها می‌توان به تأمین مالی استارتاپ‌های ایران و اجرای روندهای مربوط به پذیرش در بازار سهام اشاره کرد. جدای از این مسائل، استفاده از ابزارهای نوین بازارهای پولی و مالی هم در مجموعه فعالیت‌های ترنج به چشم می‌خورند. پروژه انتشار گواهی سپرده کالایی گندله آهن با همکاری شرکت سام، یکی از همین فعالیت‌های ترنج است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی و مطالعه قرار دارد. شما هم می‌توانید با شرکت در این همایش تخصصی، از یافته‌ها و اطلاعاتی درباره میزان پیشروی این پروژه بهره‌مند شوید.

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